Cupa Mondială 2026 – top favoriți să câștige „Gheata de Aur”

Cupa Mondială din 2026 reunește la start aproape toți fotbaliștii de top din lume. La fel cum se întâmplă și la alte ediții, una din marile întrebări este cine va câștiga „Gheata de Aur”. Acest trofeu este acordat de FIFA la finalul CM 2026 celui mai bun marcator al competiției.

Pe site-urile cu cote meciuri fotbal online, favoriții principali la trofeul „Gheata de aur” sunt Kylian Mbappe, Harry Kane, Lionel Messi, Erling Haaland și Lamine Yamal.

La ultima Cupă Mondială, desfășurată în 2022, s-au înscris 172 de goluri, cu o medie de 2.69 goluri per meci. Acum, cu noul format, este de așteptat că vor fi consemnate și mai multe reușite. Deci este un plus pentru atacanți, mai ales că sunt și câteva naționale debutante ce pot încasa goluri din cauza lipsa experienței la un turneu final.

Principalii cinci candidați la titlul de golgheter au impresionat și de-a lungul sezonului la echipele de club. De aici au și primit statutul de favoriți.

Kylian Mbappe este principalul favorit la câștigarea trofeului „Gheata de Aur” pentru Cupa Mondială, primind o cotă de 7.00. Francezul s-a evidențiat și la turneul final din 2022, când a reușit să înscrie opt goluri, trei dintre ele fiind consemnate chiar în marea finală.

Mbappe a marcat în acest sezon 24 de goluri în La Liga și 15 în UEFA Champions League, fiind golgheterul competiției. Având în vedere forța ofensivă a Franței și un probabil parcurs lung, Kylian are toate șansele să repete performanța de acum patru ani și în turneul nord-american.

Al doilea favorit în opinia bookmakerilor este văzut Harry Kane. Englezul primește o cotă de 8.00 să fie cel mai bun marcator al competiției la final. Jucătorul lui Bayern a înscris 36 de goluri în campionatul Germaniei și 13 în UEFA Champions League.

Kane a dezamăgit la ultima Cupă Mondială, când a înscris doar două goluri. Englezul a ajuns la maturitatea fotbalistică de când s-a transferat la Bayern. Forma sa înainte de turneul final este una foarte bună. Dacă Anglia va avea un parcurs lung, Kane are mari șanse să fie golgheter la final.

Lionel Messi este al treilea favorit în clasamentul golgheterilor, cu o cotă de 13.00, urmând să participe la ultimul său Campionatul Mondial în această vară. Veteranul Argentinei a cucerit, într-un final, CM în 2022, atunci când a și înscris șapte goluri. Nu a primit însă titlul de golgheter, întrucât Mbappe a înscris cu un gol mai mult.

Anii au trecut peste actualul jucător al lui Inter Miami, dar calitatea a rămas. Messi a marcat deja 12 goluri în primele etape din MLS. Cum Argentina practică un joc ofensiv, există o posibilitate destul de mare ca veteranul sud-american să fie printre primii marcatori la final.

Erling Haaland a primit o cotă de 15.00 să fie golgheter la finalul Cupei Mondiale. Atacantul lui Manchester City va juca în premieră la CM, după ce țara sa, Norvegia, s-a calificat la un turneu final pentru prima dată din 1998 încoace.

Peste 25 de goluri în Premier League și opt în Liga Campionilor a înscris Haaland de-a lungul stagiunii. Nordicul primește nu este văzut în top trei tocmai că specialiștii nu se așteaptă la un parcurs lung al Norvegiei. Totuși, Haaland poate înscrie multe goluri în faza grupelor și în 16-imi / optimi.

Lamine Yamal, al cincilea favorit în clasamentul pentru golgheterul Cupei Mondiale, a primit tot o cotă de 15.00. Jucătorul Barcelonei s-a evidențiat la Euro 2024, când Spania a câștigat trofeul, iar la CM 2026 a devenit un jucător mai matur și se poate înscrie în bătălia pentru „Gheata de Aur” a competiției.

În acest sezon Yamal a marcat de 16 ori în La Liga și de șase ori în Liga Campionilor. Fiind unul dintre principalii jucători de atac ai Spaniei, va fi cu siguranță un jucător care se va evidenția prin goluri și pase de gol.