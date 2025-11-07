Potrivit cote pariuri fotbal, Austria pleacă ca favorită să termine pe primul loc.

Meciurile de calificare ale României până acum

România ocupă locul 3 în grupa de 5 echipe, cu 3 victorii, 1 egal și 2 înfrângeri. Nu este cea mai ușoară grupă. Austria, în special, a arătat puncte de calitate și conduce în clasament, urmată de Bosnia și Herțegovina.

România a debutat în campanie în martie, găzduind Bosnia și Herțegovina, și a pierdut cu 1-0. Statistic, însă, rezultatul nu reflecta ceea ce s-a întâmplat pe teren: România a avut 15 șuturi, față de 5 ale oaspeților, dar nu a reușit să marcheze. Cinci dintre șuturi au fost ale lui Denis Drăguș, dar atacantul a trimis doar o dată pe poartă și a fost schimbat în minutul 80.

Următorul meci din martie a fost mult mai reușit, când echipa lui Mircea Lucescu a învins San Marino cu 5-1 în deplasare. San Marino s-a confruntat tradițional cu dificultăți în toate grupele lor de calificare, iar partida a început prost pentru ei, cu un autogol în primele 6 minute.

În iunie, România a mers în Austria – echipa cea mai puternică pe hârtie din grupă. Marcel Sabitzer, fostul jucător de la Manchester United, acum la Borussia Dortmund, a fost jucătorul remarcabil al acelui meci, marcând deja 3 goluri în grupă și aducând Austria în avantaj. România a luptat din greu, având 10 șuturi, și nu părea imposibil să obțină un rezultat pozitiv în meciul retur.

Au avut mai mult noroc împotriva Ciprului în al doilea meci din iunie, câștigând cu 2-0. Tot Cipru a fost următorul adversar în septembrie, dar de data aceasta echipa lui Lucescu a obținut doar un egal 2-2 în deplasare.

În octombrie, România și-a respectat promisiunea din meciul cu Austria și a câștigat cu 1-0 – un succes obținut nu la întâmplare, ci printr-un joc dominant. Golul victoriei a venit abia în minutul 94, prin Virgil Ghiță. A fost singurul gol al său în calificări și a avut doar un singur start în întreaga campanie. Nu este un nume mare în fotbalul german de nivel secund, dar poate fi cea mai importantă contribuție din această campanie.

Ce urmează?

Ultimele două meciuri ale României vor avea loc în noiembrie: mai întâi în deplasare cu Bosnia și Herțegovina pe 15 noiembrie, apoi acasă cu San Marino pe 18 noiembrie. Locul 1 în grupă se califică direct la Cupa Mondială, în timp ce locul 2 merge în baraj.

Forma Austriei pare puternică, deși ultima lor înfrângere a venit chiar împotriva României. Teoretic, România mai poate depăși Austria, având 10 puncte, față de 15 ale Austriei. Austria a înscris 19 goluri și a primit doar 3. Bosnia și Herțegovina va încerca și ea să depășească Austria, dar a avut un meci nesigur cu Cipru în octombrie, terminând 2-2.

Pe scurt, totul este încă deschis. România ar putea reveni la Cupa Mondială – ultima participare a fost în 1998, în era lui Dan Petrescu, Gheorghe Popescu și căpitanul Gheorghe Hagi. Turneul a rămas memorabil pentru golul spectaculos al lui Dennis Bergkamp împotriva Argentinei, pentru parcursul fantastic al lui Ronaldo până când, din păcate, a ratat finala, și pentru eroismul lui Zinedine Zidane în ultimul act.

Dacă echipa actuală se va califica și va face senzație la turneul final, numele lui Lucescu va rămâne scris în istorie.