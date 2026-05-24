Videoclipul publicat de Shakira, cu o durată de 4 minute, este regizat de Hannah Lux Davis și propune o producție vizuală spectaculoasă, care îmbină sportul cu arta într-o manieră grandioasă.

În deschiderea clipului apar mai mulți fotbaliști de top mondial, printre care Kylian Mbappé, Lionel Messi, Alphonso Davies, Erling Haaland și Jamal Musiala, alături de un grup de copii, toți rostind mesajul comun că sunt pregătiți pentru competiție.

Artista a transmis și următorul mesaj pe pagina sa de Instagram:

„Suntem gata! A apărut videoclipul oficial al piesei „DAI DAI”, imnul oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026!”, a transmis Shakira în mesajul publicat pe Instagram.

Momentul simbolic este completat de Lionel Messi, care dă startul printr-un șut în minge, moment în care Shakira își începe interpretarea vocală.

Artista apare în cadre spectaculoase, inclusiv pe umerii monumentului „Îngerul Independenței” din Mexico City, înainte de a se muta într-un peisaj de deșert unde realizează un dans energic. Ea poartă o rochie verde decorată cu mărgele și afișează o energie debordantă pe tot parcursul videoclipului.

Videoclipul continuă cu secvențe dinamice în care copii africani apar în prim-plan, evidențiind ritmul și energia producției. În acest context apare și artistul Burna Boy, al cărui stil rap se îmbină cu vocea Shakirei, amintind de atmosfera piesei „Waka Waka”.

Într-o altă secvență impresionantă, Shakira enumeră o serie de nume legendare din fotbal, printre care Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé și Salah. După o serie de momente spectaculoase pe gazon, videoclipul se încheie cu un final apoteotic, dominat de artificii și imagini luminoase.

Colaborarea dintre Shakira și Burna Boy marchează începutul numărătorii inverse pentru Campionatul Mondial FIFA 2026, unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale deceniului.

Competiția se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie 2026, în Statele Unite, Mexic și Canada. Este prima ediție din istorie la care vor participa 48 de echipe.

Meciul de deschidere va avea loc pe 11 iunie pe Estadio Azteca din Mexico City, iar finala va fi disputată pe 19 iulie pe MetLife Stadium din New Jersey.