Tânăra cântăreață de muzică populară din Buzău s-a stins la doar 17 ani. Familia, prietenii, colegii și toți cei care o cunoșteau au sperat până în ultima clipă într-o minune. În tot acest timp, numeroase mesaje și apeluri la rugăciune au fost distribuite pe rețelele de socializare, iar oameni din întreg județul s-au mobilizat pentru a se ruga pentru salvarea tinerei artiste.

Din păcate, după două săptămâni în care s-a aflat în stare de comă, Andreea Micu a murit. Anunțul decesului a fost făcut de familia sa pe Facebook, printr-un mesaj publicat de bunicul adolescentei, care a transmis că Andreea a plecat „să cânte la îngeri”.

„Andreea noastră nu mai cântă! S-a dus să cânte la Îngeri!”, a scris bunicul Andreei pe Facebook.

După vestea tragică, rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de durere și omagii dedicate tinerei interprete. Printre cei care au transmis un mesaj s-a numărat și Cecilia Petrescu, custode al Muzeului „Timpul Omului” din Mânzălești, care a vorbit despre veselia și gingășia Andreei și despre speranțele tuturor că adolescenta își va reveni.

„Soarele vieţii a apus pentru ANDREEA, o fiinţă atât de dragă nouă. În acest univers al tristeţii ne rămân stelele amintirilor care să ne aline durerea. Nu vom uita niciodată veselia și gingășia ei ! Este dureros să pierzi o fiinţă dragă ! Am sperat, ne-am rugat pentru însănătoşirea ei, dar moartea a fost mai puternică şi a smuls-o dintre noi! Acum s-a alaturat corului ingerilor ! Luminata sa-i fie vesnicia”, a transmis Cecilia Petrescu, custode al Muzeului „Timpul Omului”, din Mânzălești.

Andreea Micu era elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman” și făcea parte dintr-un ansamblu de dansuri populare din Mânzălești. Dragostea pentru folclor a moștenit-o din familie, fiind nepoata interpretului de muzică populară Cristian Micu, alături de care urcase de multe ori pe scenă.

Tânăra provenea dintr-o familie cunoscută în lumea folclorului. Cristian Micu este nepotul lui Mircea Micu, iar Andreea era prezentă frecvent împreună cu familia sa în emisiuni TV și spectacole folclorice.

După ce a suferit AVC-ul, adolescenta a fost transferată la un spital din București pentru îngrijiri medicale. Încă de la început, medicii le-au transmis apropiaților că starea ei era extrem de gravă și că doar o minune ar putea să o readucă pe scenă.

Familia și apropiații nu și-au pierdut însă speranța și au continuat să se roage pentru însănătoșirea ei, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.