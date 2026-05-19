Coregrafia și regia artistică poartă semnătura Nataliei Osipova, scenografia și designul video au fost realizate de către Petko Tanchev, costumele de către Yana Dvoretska, light designul de către Boyan Georgiev, iar la pupitrul dirijoral se va afla maestrul Dimitar Kosev.

Cele mai potrivite subiecte pentru balet sunt basmele. O poveste de dragoste precum „Cenușăreasa” lui Charles Perrault este o adevărată comoară, bogată în transformări magice, un bal fastuos la palat și o fată modestă care, asemenea „rățuștei celei urâte”, se transformă într-o „lebădă frumoasă” și o prințesă veritabilă. Subiectul și muzica inspiră, deopotrivă, creația teatrului coregrafic.

În interpretarea captivantă a coregrafei franceze Natalia Osipova, producția Operei din Ruse spune povestea unei iubiri frumoase și tăinuite. Este dragostea dintre o fată modestă pe nume Cenușăreasa și un tânăr cizmar timid, care repară încălțămintea familiei sale burgheze. Visarea și setea pentru această iubire se transformă într-un vis fantastic, în care tânărul cizmar devine un prinț grațios, iar fata modestă o prințesă splendidă, transformată prin magia Zânei Ursitoare.

Prin prisma puterii dragostei, baletul redă, totodată, eterna poveste a victoriei binelui asupra răului prin muzică și dans, printr-o serie neîntreruptă de duete romantice, o abundență de variațiuni, divertismente și apoteoze clădite pe ritm de vals. Spectacolul este completat de momente descriptive pline de culoare, de dansurile magice ale zânelor și de momente coregrafice grotești ce conturează chipurile mamei vitrege și ale surorilor vitrege. „Cenușăreasa” de Prokofiev rămâne unul dintre cele mai populare și îndrăgite titluri de balet din lume.

Bucharest Opera Festival este unul dintre cele mai prestigioase și dinamice evenimente culturale din România, reunind instituții lirice de renume, artiști consacrați și mii de iubitori ai operei într-o celebrare unică a excelenței, creativității și colaborării artistice. Organizat anual în inima capitalei, festivalul a devenit rapid un reper cultural național și o platformă internațională recunoscută pentru promovarea producțiilor lirice de înaltă calitate.

Ajuns, în 2026, la cea de-a cincea ediție, Festivalul de Operă București își propune să își consolideze impactul printr-un program extins, care are în centru atât capodopere clasice, cât și producții contemporane inovatoare. Festivalul reunește companii de operă, balet şi teatru din România și din străinătate, încurajând schimburile artistice, diplomația culturală și dezvoltarea de noi publicuri pentru artele spectacolului.

În total, peste 1500 de artiști și membri ai echipelor tehnice vor urca, pe rând, pe aceeași scenă, de-a lungul celor 12 zile de festival.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

https://youtu.be/8jUSNsOIu6k

(Spot Bucharest Opera Festival 2026)

https://youtu.be/8jUSNsOIu6k

(Filmul Bucharest Opera Festival 2025)

Partener cultural de mobilitate: Suzuki

Cu sprijinul: Promenada Mall Bucuresti, NEPI Rockcastle

Parteneri: Aqua Carpatica, Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Cineplex, Imperia Club, Casa Espana, Sansha

Parteneri media: Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust