Premiera spectacolului la Opera Națională Română din Iași a avut loc pe 18 septembrie 2015 și poartă semnătura unei echipe de creatori remarcabili: regia Karel Drgáč, coregrafia Carlos Vilán, decorurile Octavian Neculai, costumele de Josef Jelínek.

Reprezentația teatrului liric ieșean, care va avea loc pe 20 iunie, de la ora 19:00, pe scena Operei Naționale București, sub bagheta maestrului David Crescenzi, îi are în centru pe invitații speciali: mezzosoprana Lilia Istratii (Carmen) și tenorul Diego Godoy (Don José).

Distribuția va fi completată de soliștii teatrului liric ieșean: soprana Manuela Barna-Ipate (Micaëla), baritonul Jean-Kristof Bouton (Escamillo), basul Ivan Dikusar (Zuniga), bas-baritonul Cezar Octavian Ionescu (Morales), soprana Noemi Onucu (Frasquita), mezzosoprana Marinela Nicola-Pahoncea (Mercedes), tenorul Florin Roman (Dancairo), tenorul Ovidiu Manolache (Remendado), Corul, Corul de Copii, Orchestra și Baletul Operei Iași.

Producția ieșeană redă cu fidelitate atmosfera plină de pasiune a Spaniei de la începutul secolului al XIX-lea, unde povestea de dragoste mistuitoare a celebrissimei Carmen prinde viață pe ritmuri de sequidilla, este intensificată de adrenalina luptelor din coridă și se sfârșește înăbușită de gelozie sub cerul roșiatic al Sevilliei.

În total, peste 1500 de artiști și membri ai echipelor tehnice vor urca, pe rând, pe aceeași scenă, de-a lungul celor 12 zile de festival.

Bucharest Opera Festival este unul dintre cele mai prestigioase și dinamice evenimente culturale din România, reunind instituții lirice de renume, artiști consacrați și mii de iubitori ai operei într-o celebrare unică a excelenței, creativității și colaborării artistice. Organizat anual în inima capitalei, festivalul a devenit rapid un reper cultural național și o platformă internațională recunoscută pentru promovarea producțiilor lirice de înaltă calitate.

Ajuns, în 2026, la cea de-a cincea ediție, Festivalul de Operă București își propune să își consolideze impactul printr-un program extins, care are în centru atât capodopere clasice, cât și producții contemporane inovatoare. Festivalul reunește companii de operă, balet şi teatru din România și din străinătate, încurajând schimburile artistice, diplomația culturală și dezvoltarea de noi publicuri pentru artele spectacolului.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

(Spot Bucharest Opera Festival 2026)

(Filmul Bucharest Opera Festival 2025)

