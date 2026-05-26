„Cenușăreasa”, o nouă producţie a operei din Galați, la Bucharest Opera Festival pe 15 iunie

„Cenușăreasa” de Gioachino Rossini este recenta premieră cu care vine la Bucharest Opera Festival luni, 15 iunie, ora 19:00, pe scena ONB, Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” din Galați. Regia poartă semnătura lui Paolo Bosisio, iar la pupitrul dirijoral se va afla maestrul Cristian Sandu.

Soliștii, orchestra și corul Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” propun, în cadrul celei de-a V-a ediții a Bucharest Opera Festival, o nouă întâlnire cu una dintre cele mai apreciate capodopere ale repertoriului liric universal, opera Cenușăreasa de Gioachino Rossini. Lucrare emblematică a genului opera buffa, această creație se distinge prin rafinamentul construcției muzicale, virtuozitatea scriiturii vocale și influența considerabilă exercitată asupra evoluției ulterioare a genului, constituindu-se drept un reper major în istoria operei. În partitura sa, Rossini îmbină cu rafinament elementele comice specifice genului, cu momente de intensitate emoțională, susținute de o muzică vibrantă, expresivă și plină de dinamism.

Montarea realizată de Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” beneficiază de contribuția a doi importanți artiști italieni: regizorul Paolo Bosisio și scenograful Domenico Franchi. Viziunea regizorală propune o reinterpretare semnificativă a personajului Alidoro, ce nu este doar un protector al protagonistei, ci ca veritabil motor al acțiunii dramatice și o voce a dreptății, preocupată să sancționeze lăcomia nechibzuită a lui Don Magnifico și aroganța celor două surori vitrege.

Viziunea scenografică se remarcă printr-o estetică modernă, inspirată de tehnica decupajelor de hârtie asociată artistului Henri Matisse. Decorurile alternează între structuri aerisite și compoziții dense, integrându-se într-un limbaj vizual apropiat artei abstracte contemporane. Totodată, scenografia valorifică sugestii stilistice de inspirație barocă, nu prin reproducerea fidelă a unor modele istorice, ci prin evocarea spectaculosului și a mecanismelor teatrale specifice acestei epoci. Jocul luminilor completează această viziune, contribuind decisiv la configurarea atmosferei și la valorizarea decorurilor minimaliste.

Distribuția reunește tineri soliști care aduc prospețime, spontaneitate și autenticitate interpretării. La pupitrul dirijoral, maestrul Cristian Sandu va conduce întregul ansamblu cu rigoare, sensibilitate și finețe stilistică, oferind o călătorie de poveste.

„Cenușăreasa este probabil cel mai cunoscut și îndrăgit basm din toate timpurile, iar versiunea lui Rossini nu s-a îndepărtat prea mult de lucrarea originală. Atât în basmul original, cât și în operă, scopul autorilor este să poarte cititorii ori spectatorii într-o lume magică, desprinsă de realitate, unde totul este posibil.

Am evitat în mod voit riscul de a cădea într-un realism reprodus superficial și am ales să mă las acaparat de fantezie, lăsând experiența basmului să se filtreze prin memoria vizuală a propriei mele culturi. Creativitatea și profesionalismul scenografului Domenico Franchi au dat substanță conceptului regizoral, folosind structuri pline de culoare, forme și decupaje, care, în cazul costumelor, amintesc de creațiile lui Depero, în timp ce unele elemente de decor fac, în joacă, trimitere la suprarealismul lui Dalí.” – Paolo Bosisio, regizor

Distribuția:

Cenușăreasa – Florentina Soare (Brașov)

Ramiro – Dumitru Filip (București)

Dandini – Alin Munteanu

Tisbe – Mădălina Postolache

Clorinda – Lorena Mărginean

Don Magnifico – Iustinian Zetea (București)

Alidoro – Constantin Lupu

Bucharest Opera Festival este unul dintre cele mai prestigioase și dinamice evenimente culturale din România, reunind instituții lirice de renume, artiști consacrați și mii de iubitori ai operei într-o celebrare unică a excelenței, creativității și colaborării artistice. Organizat anual în inima capitalei, festivalul a devenit rapid un reper cultural național și o platformă internațională recunoscută pentru promovarea producțiilor lirice de înaltă calitate.

Ajuns, în 2026, la cea de-a cincea ediție, Festivalul de Operă București își propune să își consolideze impactul printr-un program extins, care are în centru atât capodopere clasice, cât și producții contemporane inovatoare. Festivalul reunește companii de operă, balet şi teatru din România și din străinătate, încurajând schimburile artistice, diplomația culturală și dezvoltarea de noi publicuri pentru artele spectacolului.

În total, peste 1500 de artiști și membri ai echipelor tehnice vor urca, pe rând, pe aceeași scenă, de-a lungul celor 12 zile de festival.

