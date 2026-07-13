Daniel Jinga, onorat pe una dintre marile scene ale Europei. Orchestra Operei Naționale București a primit Medalia Camerei Deputaților din Italia

Daniel Jinga a primit Medalia Camerei Deputaților a Republicii Italiene după concertul susținut de Orchestra Operei Naționale București în cadrul Festivalului Internațional de la Ravello. Evenimentul a avut loc duminică, 12 iulie 2026, pe scena în aer liber de la Villa Rufolo, în Italia. Concertul a marcat încheierea semestrului românesc al Anului Cultural România – Italia 2026 și a reunit un public numeros într-unul dintre cele mai prestigioase festivaluri muzicale europene.

Daniel Jinga s-a aflat la pupitrul Orchestrei Operei Naționale București în concertul extraordinar susținut în cadrul celei de-a 74-a ediții a Festivalului Internațional de la Ravello, desfășurat pe scena în aer liber de la Villa Rufolo. Evenimentul a încheiat oficial semestrul românesc al Anului Cultural România – Italia 2026 și a fost organizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ambasadei României în Italia.

Amfiteatrul natural de deasupra Mării Tireniene a fost ocupat în întregime de spectatori, concertul debutând la apus, într-un decor spectaculos, în care marea, munții și cerul au completat atmosfera artistică a serii.

Solistul concertului a fost violonistul Alexandru Tomescu, care a interpretat Concertul nr. 2 pentru vioară în si minor „La Campanella” de Niccolò Paganini, folosind celebra vioară Stradivarius Elder-Voicu. Programul artistic a inclus și Rapsodia Română nr. 2 de George Enescu, precum și Suita „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski.

„Un vis să asculți Enescu uitându-te cum marea, muntele și cerul încep să se confunde la ceas de seară”, a spus o spectatoare din România, la finalul spectacolului.

Înainte de începerea concertului, Orchestra Operei Naționale București a fost distinsă cu Medalia Camerei Deputaților a Republicii Italiene. Distincția i-a fost înmânată lui Daniel Jinga de Federico Mollicone, președintele Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților din Italia, în aplauzele publicului, ca recunoaștere a contribuției orchestrei la consolidarea relațiilor culturale dintre România și Italia în cadrul Anului Cultural România – Italia.

Concertul de la Ravello a încheiat primele șase luni ale Anului Cultural România – Italia, program inaugurat la 1 decembrie 2025 printr-un concert de gală organizat la Teatro dell’Opera di Roma, susținut tot de Orchestra Operei Naționale București. În acest interval au fost organizate peste 50 de evenimente culturale pe întreg teritoriul Italiei.

Programul a fost conceput și promovat de Ambasada României în Italia, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ministerului Afacerilor Externe, sub Înaltul Patronaj al președintelui României, Nicușor Dan, și al președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella.

Referindu-se la rolul acestui amplu program bilateral, ministrul Culturii a evidențiat importanța dialogului dintre cele două state și a schimburilor culturale care apropie artiștii și publicul.

„Aceste evenimente care, de-a lungul acestui an, au fost și vor fi organizate în cele două țări, spre deliciul publicului, ne fac să ne cunoaștem și mai bine. Legătura dintre cele două culturi este una indisolubilă și este foarte veche. Legătura dintre oameni este foarte importantă. Cred că aceste ocazii de schimburi culturale sunt tot atâtea oportunități pentru ca, în completarea întâlnirilor seculare dintre cele două culturi, să aibă loc și întâlnirea oamenilor, a artiștilor între ei, a artiștilor cu consumatorii, a spectatorului cu artistul creator, indiferent din ce domeniu, și, în general, a omului cu persoana”, a declarat András István Demeter.

În contextul încheierii primei etape a Anului Cultural România – Italia, reprezentanții instituțiilor implicate și artiștii prezenți au subliniat impactul pe termen lung al acestui proiect asupra relațiilor culturale dintre cele două state.

„Mesajul pe care îl transmitem odată cu acest concert este mesajul unei Românii adaptate din punct de vedere cultural și muzical. O Românie normală, competentă, competitivă. O Românie cu o bună tradiție muzicală, cu o bună școală muzicală la toate nivelurile și care, iată, își găsește locul pe o scenă importantă a lumii, alături de mari muzicieni. Cred că, în acest context, pe lângă mulțumirile pe care trebuie să le adresăm Ministerului Culturii și muzicienilor din România, mulțumiri speciale trebuie adresate doamnei ambasadoare Gabriela Dancău, care a făcut o treabă minunată în Italia. E ceva unic tot ce s-a întâmplat, e o mare reușită acest sezon cultural româno-italian și este o reușită palpabilă, pe care o vom aprecia cu atât mai mult odată ce timpul se va așterne peste această experiență a noastră și va deveni doar o amintire plăcută”, a declarat Daniel Jinga.

La rândul său, ambasadoarea României în Italia a evidențiat rezultatele obținute în cele șase luni de manifestări culturale desfășurate pe teritoriul italian și importanța colaborării dintre instituțiile celor două țări.

„Acest concert are o puternică valoare simbolică pentru mine. El încheie un parcurs extraordinar în care Ambasada României în Italia a organizat peste 50 de evenimente culturale în cele mai emblematice locuri ale Italiei, aducând în primplan patrimoniul, artiștii și creativitatea românească. Privesc cu multă mândrie acest drum parcurs împreună. Este o mare satisfacție să văd că prin cultură am reușit să apropiem oameni, instituții și comunități și să consolidăm prietenia dintre țările noastre”, a declarat Gabriela Dancău.

După încheierea celor șase luni de evenimente organizate în Italia, proiectul va continua cu o nouă etapă desfășurată în România. Violonistul Alexandru Tomescu a vorbit despre legătura sa artistică de lungă durată cu muzica lui Niccolò Paganini și cu Festivalul de la Ravello.

„Niccolò Paganini este unul dintre compozitorii mei preferați de când eram adolescent. Și atunci când am câștigat Concursul „Niccolò Paganini”, la Genova, în 1995, chiar am cântat pe vioara lui Paganini. De asemenea, chiar aici, la Ravello, am cântat, în urmă cu mai mulți ani, am fost invitat să cânt integrala Capriciilor lui Paganini, tot în festival. Cele 24 de Capricii. Așadar, am revenit cu mare bucurie aici și mă bucur mult pentru această invitație”, a declarat Alexandru Tomescu.

Festivalul Internațional de la Ravello, ajuns în 2026 la cea de-a 74-a ediție, reunește anual orchestre, dirijori și soliști invitați din marile centre culturale europene, concertele fiind susținute pe scena în aer liber de la Villa Rufolo, unul dintre cele mai cunoscute spații dedicate muzicii clasice din Italia.