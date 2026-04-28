Biletele sunt deja disponibile online pe http://tickets.operanb.ro/ și la casa de bilete a Operei Naționale București. Programul complet al festivalului poate fi consultat aici: https://operanb.ro/calendar/?luna=06&anul=2026
De la iubiri celebre ale repertoriului clasic la reinterpretări contemporane, ediția din acest an conturează un veritabil parcurs al emoțiilor și relațiilor umane.
Din afara graniţelor, pe scena festivalului vor urca anul acesta Orchestra Festivalului Puccini de la Torre del Lago (Italia), Opera din Cracovia (Polonia), Teatrul Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu din Chişinău (Republica Moldova), Opera de Stat din Ruse (Bulgaria) şi Yamamoto Noh Theater din Osaka (Japonia).
Alături de invitații internaționali, ediția din 2026 aduce la București și unele dintre cele mai active instituții lirice din țară: Opera Națională Română Iași, Opera Națională Română Timișoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard și Orchestra de Cameră Radio, alături de compania gazdă, Opera Naţională Bucureşti.
În total, peste 1500 de artiști și membri ai echipelor tehnice vor urca, pe rând, pe aceeași scenă, de-a lungul celor 12 zile de festival, spune dirijorul Daniel Jinga, director general al Operei Naționale din București: ”Bucharest Opera Festival înseamnă, înainte de toate, continuitate și dialog. În fiecare seară, scena Operei Naționale București este configurată de o altă companie, cu propria viziune artistică. Pentru public, aceasta este ocazia de a vedea, într-un timp scurt, producții foarte diferite, de la repertoriu clasic la forme de teatru muzical rar întâlnite în România”
Bucharest Opera Festival este unul dintre cele mai prestigioase și dinamice evenimente culturale din România, reunind instituții lirice de renume, artiști consacrați și mii de iubitori ai operei într-o celebrare unică a excelenței, creativității și colaborării artistice. Organizat anual în inima capitalei, festivalul a devenit rapid un reper cultural național și o platformă internațională recunoscută pentru promovarea producțiilor lirice de înaltă calitate.
Ajuns, în 2026, la cea de-a cincea ediție, Festivalul de Operă București își propune să își consolideze impactul printr-un program extins, care are în centru atât capodopere clasice, cât și producții contemporane inovatoare. Festivalul reunește companii de operă, balet şi teatru din România și din străinătate, încurajând schimburile artistice, diplomația culturală și dezvoltarea de noi publicuri pentru artele spectacolului.
Programul ediției a V-a a Bucharest Opera Festival:
Joi, 11 iunie
Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Maria Bieşu” din Chişinău
Piotr Ilici Ceaikovski – Iolanta
Vineri, 12 iunie
Opera Națională București
Gioachino Rossini – Bărbierul din Sevilla
Sâmbătă, 13 iunie
Orchestra de Cameră Radio
Francis Poulenc – Vocea Umană (operă în concert – semistaged)
Duminică, 14 iunie
Opera Maghiară Cluj-Napoca
Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Jules Massenet – Ibérica (balet)
Luni, 15 iunie
Teatrul National de Operă și Operetă „Nae Leonard”, Galați
Gioachino Rossini – Cenușăreasa
Marți, 16 iunie
Opera Cracovia / Opera Krakowska
Georges Bizet, Rodion Shchedrin, Manuel de Falla – Carmen’s Love Affairs (balet)
Miercuri, 17 iunie
Orchestra del Festival Puccini – Torre del Lago
The Greatest of Puccini
Joi, 18 iunie
Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanţa
Charles Gounod – Faust
Vineri, 19 iunie
Opera din Ruse
Serghei Prokofiev – Cenuşăreasa (balet)
Sâmbătă, 20 iunie
Opera Națională Română Iași
Georges Bizet – Carmen
Duminică, 21 iunie
Opera Națională Română Timișoara
Francesco Cilea – Adriana Lecouvreur
Luni, 22 iunie
Yamamoto Noh Theater Osaka
Noh in Resonance – Kiyotsune
(Filmul Bucharest Opera Festival 2025)
