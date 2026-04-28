Biletele sunt deja disponibile online pe http://tickets.operanb.ro/ și la casa de bilete a Operei Naționale București. Programul complet al festivalului poate fi consultat aici: https://operanb.ro/calendar/?luna=06&anul=2026

De la iubiri celebre ale repertoriului clasic la reinterpretări contemporane, ediția din acest an conturează un veritabil parcurs al emoțiilor și relațiilor umane.

Din afara graniţelor, pe scena festivalului vor urca anul acesta Orchestra Festivalului Puccini de la Torre del Lago (Italia), Opera din Cracovia (Polonia), Teatrul Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu din Chişinău (Republica Moldova), Opera de Stat din Ruse (Bulgaria) şi Yamamoto Noh Theater din Osaka (Japonia).

Alături de invitații internaționali, ediția din 2026 aduce la București și unele dintre cele mai active instituții lirice din țară: Opera Națională Română Iași, Opera Națională Română Timișoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard și Orchestra de Cameră Radio, alături de compania gazdă, Opera Naţională Bucureşti.

În total, peste 1500 de artiști și membri ai echipelor tehnice vor urca, pe rând, pe aceeași scenă, de-a lungul celor 12 zile de festival, spune dirijorul Daniel Jinga, director general al Operei Naționale din București: ”Bucharest Opera Festival înseamnă, înainte de toate, continuitate și dialog. În fiecare seară, scena Operei Naționale București este configurată de o altă companie, cu propria viziune artistică. Pentru public, aceasta este ocazia de a vedea, într-un timp scurt, producții foarte diferite, de la repertoriu clasic la forme de teatru muzical rar întâlnite în România”

Bucharest Opera Festival este unul dintre cele mai prestigioase și dinamice evenimente culturale din România, reunind instituții lirice de renume, artiști consacrați și mii de iubitori ai operei într-o celebrare unică a excelenței, creativității și colaborării artistice. Organizat anual în inima capitalei, festivalul a devenit rapid un reper cultural național și o platformă internațională recunoscută pentru promovarea producțiilor lirice de înaltă calitate.

Ajuns, în 2026, la cea de-a cincea ediție, Festivalul de Operă București își propune să își consolideze impactul printr-un program extins, care are în centru atât capodopere clasice, cât și producții contemporane inovatoare. Festivalul reunește companii de operă, balet şi teatru din România și din străinătate, încurajând schimburile artistice, diplomația culturală și dezvoltarea de noi publicuri pentru artele spectacolului.

Detalii pe www.operanb.ro

Programul ediției a V-a a Bucharest Opera Festival:

Joi, 11 iunie

Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Maria Bieşu” din Chişinău

Piotr Ilici Ceaikovski – Iolanta

Vineri, 12 iunie

Opera Națională București

Gioachino Rossini – Bărbierul din Sevilla

Sâmbătă, 13 iunie

Orchestra de Cameră Radio

Francis Poulenc – Vocea Umană (operă în concert – semistaged)

Duminică, 14 iunie

Opera Maghiară Cluj-Napoca

Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Jules Massenet – Ibérica (balet)

Luni, 15 iunie

Teatrul National de Operă și Operetă „Nae Leonard”, Galați

Gioachino Rossini – Cenușăreasa

Marți, 16 iunie

Opera Cracovia / Opera Krakowska

Georges Bizet, Rodion Shchedrin, Manuel de Falla – Carmen’s Love Affairs (balet)

Miercuri, 17 iunie

Orchestra del Festival Puccini – Torre del Lago

The Greatest of Puccini

Joi, 18 iunie

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanţa

Charles Gounod – Faust

Vineri, 19 iunie

Opera din Ruse

Serghei Prokofiev – Cenuşăreasa (balet)

Sâmbătă, 20 iunie

Opera Națională Română Iași

Georges Bizet – Carmen

Duminică, 21 iunie

Opera Națională Română Timișoara

Francesco Cilea – Adriana Lecouvreur

Luni, 22 iunie

Yamamoto Noh Theater Osaka

Noh in Resonance – Kiyotsune

(Filmul Bucharest Opera Festival 2025)

