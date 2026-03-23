Reprezentațiile se vor desfășura în serile de joi, 26 martie (avanpremieră), sâmbătă, 28 martie duminică, 29 martie, și miercuri, 1 aprilie, cu titlu de premieră, începând cu ora 18:30, cu participarea Orchestrei, Corului și Baletului Operei Naționale București, maestru de cor Adrian Ionescu, asistent regie Claudia Machedon, asistent dirijor Mircea Pădurariu.

Considerată una dintre cele mai îndrăgite opere buffa din repertoriul universal, Bărbierul din Sevilla revine pe scena ONB într-o versiune scenică ce își propune să readucă în atenția publicului spiritul originar al capodoperei rossiniene, efervescent, comic, viu și provocator, fidel intențiilor inițiale ale compozitorului și inspirației din commedia dell’arte. Regizorul își propune o întoarcere la esența vibrantă și ludică a operei, redându-i prospețimea și umorul originar, adesea pierdute în montări sobre sau excesiv conceptuale.

Montarea semnată de Igor Bergler aduce pe scenă întreaga energie a commediei dell’arte târzii, regăsită în personajele arhetipale din opera lui Rossini. Figaro este servitorul șiret și isteț, doctorul Bartolo îl portretizează pe bătrânul autoritar și comic fără voie, Rosina este tânăra inteligentă și ironică, iar Contele Almaviva nimeni altul decât îndrăgostitul elegant, dar ridicol.

„În viziunea noastră avem nevoie de un ritm nebun, de comedie fizică, de interpreți-actori, de regie liberă, de curaj scenic și, mai ales, de renunțarea la solemnitatea victoriană.”, afirmă Igor Bergler.

Distribuția din 26 martie: Figaro – Sebastian Balaj, Rosina – Oana Șerban (invitată), Contele Almaviva – Bogdan Mihai, Don Bartolo – Iustinian Zetea, Don Basilio – Daniel Pascariu (invitat), Berta – Daniela Cârstea, Fiorello/ Sergentul/ Servitorul – Daniel Filipescu, Notarul – Andrei Bolohan, Berta actrița – Bianca Tatolici.

Distribuția din 28 martie: Figaro – Iordache Basalic, Rosina – Maria Miron Sârbu (invitată), Contele Almaviva – Andrei Fermeșanu (invitat), Don Bartolo – Iustinian Zetea, Don Basilio – Marius Boloș, Berta – Daniela Cârstea, Fiorello/ Sergentul/ Servitorul – Daniel Filipescu, Notarul – Andrei Bolohan, Berta actrița – Bianca Tatolici.

Distribuția din 29 martie: Figaro – Iordache Basalic, Rosina – Maria Miron Sârbu (invitată), Contele Almaviva – Andrei Fermeșanu (invitat), Don Bartolo – Iustinian Zetea, Don Basilio – Marius Boloș, Berta – Rodica Ștefan (invitată), Fiorello/ Sergentul/ Servitorul- Daniel Filipescu, Notarul – Andrei Bolohan, Berta actrița – Bianca Tatolici.

Distribuția din 1 aprilie: Figaro – Sebastian Balaj, Rosina – Martiniana Antonie (invitată), Contele Almaviva – Bogdan Mihai, Don Bartolo – Vicențiu Țăranu, Don Basilio – Alexandru Matei, Berta – Anna Stănescu (invitată), Fiorello/ Sergentul/ Servitorul – David Miron, Notarul – Andrei Bolohan.

Publicul este invitat la o experiență scenică vie, spectaculoasă și autentică, care readuce în centrul operei ideea de bucurie, umor și interacțiune teatrală, exact așa cum și-a imaginat-o Rossini, în contextul vibrant al teatrului italian de la începutul secolului al XIX-lea.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

