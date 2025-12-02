Acesta este al doilea mare eveniment organizat de Ambasada României în Italia și Opera Națională București, dedicat Anului Cultural România – Italia 2026, după un Concert de Gală primit cu ovații și susținut de soprana Anita Hartig, mezzosoprana Ruxandra Donose și tenorul Ștefan Pop, împreună cu Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, pe scena Teatro dell’Opera di Roma, luni, 1 decembrie.

„Concertul de la Roma a fost întâmpinat cu o căldură care ne onorează profund. Aplauzele publicului italian au confirmat, încă o dată, că muzica artiștilor români are forța de a emoționa și de a crea punți solide între culturi și, mai ales, că artiștii români știu să cânte muzică italiană. Pentru noi, artiștii Operei Naționale București, acest moment reprezintă un început simbolic al Anului Cultural România – Italia 2026 și o încurajare puternică de a continua să ducem, cu responsabilitate și pasiune, valorile liricii românești pe marile scene ale lumii.” a spus Directorul General al Operei Naționale București, dirijorul Daniel Jinga.

Cele două concerte, cel de la Roma și cel care urmează la Milano, marchează debutul oficial al Anului Cultural România – Italia 2026 și au fost organizate de către Ambasada României în Italia, în colaborare cu Opera Națională București și susținute de Ministerul Culturii din România și Ministerul Afacerilor Externe.

Un eveniment de o importantă însemnătate culturală și diplomatică ”ce are rolul de a consolida relația deja excelentă dintre cele două popoare. Prin acest an cultural ne dorim să aduce în Italia cele mai reprezentative măsuri ale culturii române prin toate artele ei în speranța de a uni și mai mult aceste două țări”, a spus ambasadoarea României în Italia, doamna Gabriela Dancău.

Prezent la eveniment, Ministrul Culturii, Demeter Andras, a declarat: ”Deschidem un an în care vrem ca România să fie prezentă în Italia nu prin sloganuri, ci prin întâlniri reale: în săli de concert, în muzee, în săli de cinema, în biblioteci, în universități, în spații publice, acolo unde oamenii vin nu să bifeze evenimente, ci să trăiască experiențe care îi schimbă, măcar puțin. Sper ca, la finalul lunii iunie 2026, când vom privi înapoi, să putem spune că acest An Cultural nu a fost doar o succesiune de date într-un calendar, ci o investiție durabilă în încredere, în cunoaștere reciprocă, în Europa pe care ne-o dorim: mai unită, mai deschisă, mai atentă la vocea culturii.”

Conceput de Ambasada României în Italia și realizat cu sprijinul Ministerelor Culturii și Afacerilor Externe din ambele țări, al Ministerului Apărării din România și în coordonare cu instituții culturale partenere, Anul Cultural România – Italia 2026 se anunță drept unul dintre cele mai ambițioase proiecte comune întreprinse vreodată.

Este, de altfel, primul an cultural organizat simultan de cele două state, care a început pe 1 decembrie 2025 și se va termina pe 30 noiembrie 2026, primul semestru revenind evenimentelor culturale românești în Italia, iar al doilea cuprinzând evenimente culturale italiene în România.

BIOGRAFII

IULIA ISAEV – soprană

Soprana Iulia Isaev, solistă a Operei Naţionale din Bucureşti, este una din vocile formate în România, care a dus peste tot în lume tradiția școlii românești de canto, fiind invitată să cânte pe cele mai importante scene lirice ale lumii. Reprezentantă de marcă a școlii românești de canto, Iulia Isaev desfăşoară o prestigioasă carieră artistică internațională care a culminat cu apariţiile din ultimii 10 ani pe scena Metropolitan Operei din New York în rolurile titulare din operele Evgheni Oneghin de Ceaikovski şi Tosca de Puccini.

Absolventă a Universității de Muzică din București, sub îndrumarea distinsei maestre Arta Florescu, s-a remarcat încă din anii studenției obținând premii la concursuri internaționale precum ,,Loire Atlantique’’ Nantes – Franța, ,,George Enescu’’ București, ,,Madama Butterfly’’ Barcelona – Spania.

Debutul său artistic a avut loc pe scena Operei Naționale București în rolul Micaelei din opera ,,Carmen’’ de G. Bizet urmând ca ulterior să desfășoare o intensă activitate în decursul căreia a fost invitată de cele mai prestigioase teatre de operă din Europa, Asia și Statele Unite ale Americii: Staatsoper Viena, Bayeriche Staatsoper Munchen, Staatsoper Berlin, Deutche Oper Berlin, Semperoper Dresden, Oper der Staat Koln, Schwetzingen Schloss Opera Festival, Opernhaus Zurich, Hamburgiche Staatsoper , Opera National de Paris Palais Garnier, Teatre Champs-Elysees Paris, Opera National Lorraine Nancy, Opera National du Rhin Strasbourg, Theatre Royal de la Monnaie Brusseles, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro La Fenice și Teatro Malibran Venezia, Teatro San Carlo Lisabona, Greek National Opera House, New National Theatre Tokyo și Bunkamura Hall Tokyo, Seoul Opera House, și New York Metropolitan Opera House.

A interpretat roluri în spectacole de referință: Mimi din ,,La Boheme”, Cio-cio-san din ,,Madama Butterfly”, Floria Tosca din ,,Tosca”, Manon Lescaut din ,,Manon Lescaut” , Liu din ,,Turandot” de Puccini, Desdemona din ,,Otello”, Alice Ford din ,,Falstaff ” de Verdi, Marguerite din ,,Faust” de Gounod, Giulietta din ,, Povestirile lui Hoffmann” de Offenbach, Donna Anna din ,,Don Giovanni”, Contessa din ,,Nunta lui Figaro”, Pamina din ,,Flautul Fermecat”, Fiordiligi din ,,Cosi Fan Tutte” de Mozart, Tatiana din ,,Evgheni Oneghin” de Ceaikovski, Nedda din ,,Paiațe” de Leoncavallo, Adriana Lecouvreur din ,,Adriana Lecouvreur” de Cilea, Elsa de Brabant din ,,Lohengrin” și Elisabeth din ,,Tannhauser” de Wagner.

A colaborat cu dirijori renumiți precum James Levine, Yannick Nezet-Seguin, Michel Plasson, Marco Armiliato, Carlo Rizzi, Fabio Luisi, Mladislav Rostropovich, Daniel Oren, Rafael Fruhberg de Burgos, Daniel Harding, Evelino Pido, Ascher Fish, Franz Welser Most, Kerry Lynn Wilson, Robin Ticciati, Gianluigi Gelmetti etc. dar și cu regizori de operă și film de talie mondială: Franco Zefirelli, Peter Brook, David McVicar, Richard Eyre, Graham Vick, Robert Wilson, Luigi Proietti, Hugo de Ana etc.

A susținut numeroase concerte vocal simfonice în săli de prestigiu precum: Concertgebow din Amsterdam (Verdi Requiem), în sala de concerte Megaron din Atena (La Mort du Cleopatra-Berlioz), la Teatro Massimo din Palermo (Ein Deutche Requiem-Brahms), la Theatre Champs-Elysees din Paris și în Sala Filarmonicii din Koln (Mozart Requiem) etc.

Pe lângă activitatea sa solistică, din anul 2012, este profesor asociat la Universitatea Națională de Muzică București.

ALEXANDRU CONSTANTIN – bariton

Baritonul Alexandru Constantin este solist al Operei Naționale din București.

A absolvit Secția de Muzică religioasă a Facultății de Teologie din cadrul Universității Ovidius din Constanta şi a urmat un master la Universitatea Națională de Muzică din București, pe care l-a absolvit în 2015. A urmat mai multe cursuri de măiestrie vocală, a susținut o serie impresionantă de recitaluri și a fost distins cu mai multe premii naționale și internaționale.

A interpretat mai multe roluri de operă (Renato și Silvano din Bal mascat de Verdi, Sharpless din Madama Butterfly de Puccini, Dappertutto din Povestirile lui Hoffmann de Offenbach, Malatesta din Don Pasquale de Donizetti, Zurga din Pescuitorii de perle de Bizet, Escamillo din Carmen de Bizet, Enrico din Lucia di Lammermoor de Donizetti, Contele de Luna din Trubadurul de Verdi, Marcello din La bohème de Puccini, Belcore din Elixirul dragostei de Donizetti, Valentin din Faust de Gounod, Don Giovanni din Don Giovanni de Mozart, Evgheni Oneghin din Evgheni Oneghin de Ceaikovski, Germont din La Traviata de Verdi, Silvio din Paiațe de Leoncavallo, Sacrestano din Tosca de Puccini, Bujor din Crai Nou de Porumbescu) și vocal-simfonice (în cantatele Carmina Burana de Carl Orff și Die erste Walpurgisnacht de Mendelssohn Bartholdy, precum și în Recviemurile compuse de Fauré și Donizetti).

Este şi solist al Operei Naţionale Române din Iaşi şi a fost, de asemenea, solist al Operei Comice pentru Copii din București și al Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian din București

LIANA MAREŞ – pian

Absolventă a Facultății de Interpretare Muzicală a Universității Naționale de Muzică București, în 1998, pianista Liana Mareș a absolvit și secția clavecin a aceleeași prestigioase instituții de învățământ. Imediat după absolvire, a fost angajată la Opera Națională București, colaborând însă și cu alte instituții precum Filarmonica George Enescu din București, Teatrul Național de Operetă Ion Dacianși Radiodifuziunea Română. A susținut recitaluri la Ateneul Român, Sala Dalles, Muzeul Cotroceni, Muzeul Peleș, în săli de concerte din Craiova, Oradea și Brăila.

Repertoriul său de acompaniament muzică de operă conține lucrări semnate de compozitori ca Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, dar și Georges Bizet, Engelbert Humperdinck, Richard Wagner, Henry Purcell și Peter Ruzicka. Alături de trupa Operei Naționale București, Liana Mareș a întreprins turnee în Franța, Grecia și Israel.

Din iunie 2011, este formator de interpreți lirici, titlu acordat de Accademia Teatro alla Scala.