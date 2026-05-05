Seara a propus o incursiune în repertoriul liric universal, completată de lucrări reprezentative ale muzicii românești. Publicul japonez a răspuns cu entuziasm, răsplătind prestația celor două artiste cu aplauze prelungite.

În deschiderea evenimentului, directorul general al Operei Naționale București, dirijorul Daniel Jinga, a prezentat viziunea și importanța Bucharest Opera Festival în context internațional, subliniind rolul său în promovarea dialogului cultural și a valorilor lirice autentice.

„Primirea extraordinară de la Tokyo ne confirmă că Bucharest Opera Festival este un proiect artistic relevant pe scena internațională. Entuziasmul publicului japonez ne onorează și ne motivează să continuăm dezvoltarea acestui festival ca platformă de excelență și colaborare culturală”, a declarat Daniel Jinga.

La rândul său, soprana Iulia Isaev a evidențiat emoția întâlnirii cu publicul japonez: „A fost o seară specială, ovațiile primite ne-au confirmat că muzica depășește orice graniță și că identitatea artistică românească poate fi transmisă oriunde în lume.”

Programul serii a fost completat de conferința susținută de criticul muzical Oltea Șerban Pârâu, despre rolul Bucharest Opera Festival în România, precum și de proiecția filmului Bucharest Opera Festival 2025, realizat de Virgil Oprina.

Recitalul de la Tokyo a avut loc în contextul unei vizite oficiale mai ample a unei delegații a Operei Naționale București, conduse de directorul general Daniel Jinga – o etapă importantă în consolidarea relațiilor culturale dintre România și „Țara Soarelui Răsare”.

Agenda vizitei a cuprins întâlniri diplomatice de nivel înalt și discuții strategice menite să deschidă noi oportunități de colaborare artistică. Debutul vizitei a fost marcat, pe data de 1 mai, de o vizită la prestigiosul Muzeu al Muzicii Min-On. Cu această ocazie, maestrul Daniel Jinga a purtat discuții constructive cu domnul Toshiaki Matsuo, Director General al Biroului pentru Relații Internaționale și al Diviziunii de Planificare și Coordonare, și cu domnul Mitsuaki Tsunoda, Director Executiv al aceleiași divizii. Întrevederea a vizat schimburi culturale de experiență și explorarea unor viitoare proiecte muzicale comune.

Dialogul instituțional a continuat pe data de 4 mai printr-o întâlnire de lucru cu domnul Tsuyoshi Yamaguchi, Directorul Executiv al Tokyo Nikikai Opera Foundation, una dintre cele mai importante organizații de operă din Japonia. Discuțiile s-au concentrat pe colaborări interinstituționale, vizând promovarea artei lirice și facilitarea unor schimburi de artiști între cele două capitale.

Dincolo de componenta administrativă, vizita a evidențiat și legătura profundă cu tradițiile și comunitatea românească. Maestrul Daniel Jinga a participat la celebra Paradă a Costumelor de la Yokohama, eveniment unde portul popular românesc a fost pus în valoare într-o atmosferă festivă. Directorul General al Operei Naționale București a defilat alături de E.S. Ovidiu Alexandru Raețchi, Ambasadorul României în Japonia, reprezentanți ai ICR Tokyo, membrii asociației „Șezătoare JaponIA” și numeroși membri ai comunității românești locale, oferind publicului japonez o imagine vibrantă a identității naționale românești.

Prin succesul recitalului de la Tokyo și prin dialogul instituțional deschis cu partenerii japonezi, Opera Națională București își consolidează statutul de ambasador cultural și își reafirmă angajamentul pentru promovarea artei lirice românești pe plan internațional.

Ajuns la cea de-a cincea ediție, Bucharest Opera Festival, care va avea loc în iunie 2026, continuă să poziționeze Bucureștiul pe harta marilor centre culturale ale lumii, reunind artiști și companii de prestigiu din țară și din străinătate.

