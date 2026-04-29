De peste două decenii, românii reprezintă coloana vertebrală a multor sectoare economice din Italia, de la construcții și agricultură, până la asistență socială și antreprenoriat.

Cu o prezență de peste 1,1 milioane de persoane rezidente oficial (și aproape 1,5 milioane în cifre neoficiale), comunitatea română a depășit stadiul de simplă forță de muncă migrantă.

În 2026, presiunea demografică și influența culturală au determinat clasa politică italiană să reevalueze Legea 482/1999, care protejează minoritățile lingvistice istorice (precum cea albaneză, catalană sau germană).

Includerea românilor sub umbrela acestei legi sau crearea unui statut special reprezintă cel mai important proiect de politici publice pentru diaspora română din acest deceniu.

„Parlamentul Italiei a intrat în procedura definitiva pentru a fi votata legea prin care românii sunt recunoscuți oficial ca minoritate lingvistică. (…) Această recunoaștere vine după ani de demersuri susținute din partea comunității românești, în special prin eforturile constante ale asociațiilor reprezentative, care au solicitat în mod repetat acest statut în fiecare legislatură. Inițiativa legislativă, susținută în 2025 de reprezentanți ai mediului politic italian, confirmă o schimbare de paradigmă și o deschidere reală către integrare și diversitate. Statutul de minoritate lingvistică oferă garanții esențiale pentru conservarea identității culturale, asigurând accesul la educație în limba maternă și protejarea tradițiilor pentru generațiile viitoare”, transmiteau reprezentanții Asociației ROUNIT pe 26 martie 2026.

Haideți să vedem exact ce beneficii va aduce această decizie, odată ce ea va deveni realitate.

Cea mai vizibilă schimbare pe care o aduce statutul de minoritate națională este protejarea și promovarea limbii materne. Până în prezent, cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Română (LCCR) depindeau exclusiv de acorduri bilaterale și finanțări de la București.

Ce aduce nou statutul oficial:

Introducerea în curricula școlară: În regiunile cu o densitate mare de români (precum Lazio, Lombardia sau Piemonte), limba română ar putea fi predată în școlile de stat ca materie opțională, finanțată de statul italian.

Bilingvism în administrație: În localitățile unde românii reprezintă peste 15-20% din populație, cetățenii ar putea avea dreptul să depună cereri sau să primească răspunsuri oficiale și în limba română.

Semnalistică bilingvă: Deși pare un detaliu, afișarea numelui instituțiilor sau a indicatoarelor rutiere în ambele limbi în anumite „enclave" românești ar marca recunoașterea identității vizuale a comunității.

În prezent, românii din Italia pot vota și candida doar la alegerile locale (comunale). Pentru Parlamentul Național, vocea lor este practic inexistentă, cu excepția celor care au obținut cetățenia italiană.

Statutul de minoritate națională ar putea facilita crearea unui loc rezervat în Parlamentul Italiei sau, cel puțin, a unui mecanism de consultare obligatorie în comisiile parlamentare pentru problemele care vizează comunitatea.

Acest lucru ar însemna că deciziile privind pensiile, asistența socială și acordurile de muncă nu vor mai fi luate „despre români”, ci „împreună cu românii”.

În plus, recunoașterea ar impulsiona partidele politice italiene să includă pe listele lor eligibile reprezentanți ai comunității române, oferindu-le acestora o platformă reală de putere.

Un alt pilon esențial al acestui statut este accesul la fondurile destinate minorităților. În 2026, Italia alocă bugete generoase pentru conservarea patrimoniului cultural al minorităților recunoscute.

Media în limba română: Publicațiile, posturile de radio și televiziune în limba română din Italia ar putea solicita subvenții de stat pentru funcționare, asigurând astfel un flux informațional corect și independent pentru comunitate.

Centre Culturale: Finanțarea unor centre comunitare unde tinerii din a doua generație să poată învăța tradițiile, dansurile și istoria României, prevenind astfel asimilarea totală și pierderea rădăcinilor.

Protejarea lăcașurilor de cult: Multe biserici românești funcționează în spații închiriate sau oferite temporar. Statutul de minoritate ar putea facilita obținerea unor sedii permanente sub regimul de protecție a patrimoniului religios minoritar.

Deși statutul de minoritate națională și cetățenia sunt concepte juridice diferite, recunoașterea oficială ar putea pune presiune pe simplificarea procesului de naturalizare.

În aprilie 2026, dezbaterea privind „Ius Scholae” (obținerea cetățeniei după finalizarea unui ciclu de studii în Italia) este strâns legată de recunoașterea minorităților.

Dacă statul italian recunoaște că românii sunt o parte integrantă și istorică a națiunii, barierele birocratice pentru obținerea pașaportului italian ar putea scădea, reducând termenele de așteptare care, în prezent, pot ajunge și la 2-3 ani de la depunerea cererii.

Recunoașterea unei minorități atât de numeroase nu este lipsită de provocări. Vocile conservatoare de la Roma se tem de o „balcanizare” a Italiei sau de costurile economice pe care le presupune bilingvismul administrativ.

Pe de altă parte, mulți români se tem că acest statut i-ar putea segrega, transformându-i într-o categorie „separată” de restul populației.

Totuși, exemplul minorității austriece din Tirolul de Sud sau al celei franceze din Valle d’Aosta demonstrează că protecția minorităților este, de fapt, un instrument de stabilitate și prosperitate.

Dacă proiectul legislativ va fi adoptat integral în a doua jumătate a anului 2026, românii din Italia vor înceta să mai fie priviți ca „invitați” la masa economiei italiene și vor deveni co-autori ai viitorului acestei țări.

Pentru tinerii români născuți în Italia, acest statut reprezintă validarea faptului că pot fi 100% români și 100% italieni în același timp, fără a fi nevoiți să aleagă între limba bunicilor și limba țării în care s-au format.