Vrei să afli mai multe detalii despre permisul de conducere și modul în care se obține acesta în patru dintre țările unde trăiesc cei mai mulți români? Acest ghid vine cu informații utile pentru românii care au de gând să trăiască și să muncească în Germania, Italia, Spania și Regatul Unit (Anglia).

Mobilitatea europeană a intrat într-o nouă eră în 2026. Odată cu implementarea noilor directive europene privind siguranța rutieră și recunoașterea transfrontalieră a sancțiunilor, regulile s-au armonizat, însă particularitățile naționale rămân semnificative. Pentru românii din diaspora, permisul de conducere nu este doar un document de identitate secundar, ci un instrument vital pentru integrarea economică și socială.

Deși permisul românesc (fiind model UE) este pe deplin recunoscut în Germania, există nuanțe importante pentru rezidenți.

Dacă ești turist sau te afli în Germania pentru o perioadă scurtă, permisul tău românesc este valid fără nicio formalitate. Totuși, dacă te stabilești aici (ai un Anmeldung), regula celor 185 de zile este crucială. După acest interval, ești considerat rezident în scopuri rutiere.

Deși nu ești obligat prin lege să îți preschimbi permisul UE cu unul german (atât timp cât cel românesc este valid), autoritățile recomandă „Umschreibung” (preschimbarea) pentru a facilita interacțiunea cu companiile de asigurări și poliția.

Noutatea din 2026: permisul digital

Începând cu acest an, Germania permite șoferilor să prezinte dovada dreptului de a conduce direct de pe smartphone prin aplicația oficială a statului.

Pentru românii cu rezidență care și-au preschimbat permisul în unul german, acest document digital elimină necesitatea de a purta cardul de plastic la orice control rutier pe teritoriul Germaniei.

Procedura de Preschimbare (Umschreibung)

Dacă decizi să îți schimbi permisul:

Unde: La biroul local de înmatriculări (Fahrerlaubnisbehörde sau Bürgeramt).

La biroul local de înmatriculări (Fahrerlaubnisbehörde sau Bürgeramt). Documente necesare: Act de identitate, confirmarea domiciliului (Anmeldung), permisul românesc în original și o fotografie biometrică recentă.

Act de identitate, confirmarea domiciliului (Anmeldung), permisul românesc în original și o fotografie biometrică recentă. Costuri: Aproximativ 35–50 Euro.

Aproximativ 35–50 Euro. Examen: Nu este necesară nicio examinare teoretică sau practică pentru categoriile A și B, deoarece România este stat membru UE.

Regula de Aur pentru Tineri

Dacă ai obținut permisul în România la 18 ani și te muți în Germania, reține că perioada de probă (Probezeit) de doi ani se aplică și aici.

Orice abatere gravă în primii doi ani de la obținerea permisului poate duce la cursuri de reeducare obligatorii și prelungirea perioadei de probă.

Italia rămâne una dintre țările cu cele mai complexe proceduri birocratice, însă în 2026, procesul de „Conversione della patente” a fost simplificat prin portalurile digitale ale Ministerului Infrastructurii și Transporturilor.

Dacă locuiești în Italia, momentul în care te înregistrezi la primărie (Residenza anagrafica) declanșează cronometrul.

Ai dreptul să conduci cu permisul românesc până la expirarea acestuia, dar dacă acesta nu are o dată de expirare definită (modele foarte vechi) sau dacă valabilitatea sa este superioară celei prevăzute de normele italiene pentru vârsta ta, trebuie să îl preschimbi după 2 ani de rezidență.

De ce să alegi „Conversione”?

Mulți români aleg să își convertească permisul imediat din două motive:

Asigurarea Auto (RC Auto): Companiile italiene oferă tarife mult mai bune posesorilor de permise italiene, considerându-i un risc mai scăzut. Sistemul de Puncte: Italia folosește un sistem de puncte inversat (începi cu 20 și pierzi la abateri). Este mai ușor să monitorizezi situația punctelor pe un permis italian prin aplicația Il Portale dell’Automobilista.

Procedura în 2026

Solicitarea: Se depune online sau la sediul Motorizzazione Civile.

Se depune online sau la sediul Motorizzazione Civile. Documente: Modelul TT2112, dovada plății taxelor prin sistemul PagoPA (aproximativ 42 Euro în total), permisul românesc și certificatul medical.

Modelul TT2112, dovada plății taxelor prin sistemul PagoPA (aproximativ 42 Euro în total), permisul românesc și certificatul medical. Certificatul Medical: Acesta trebuie eliberat de un medic autorizat de ASL (Agenția Sanitară Locală) și este obligatoriu indiferent dacă permisul tău românesc este încă valid.

Atenție la radare! Din 2025, Italia a integrat sistemul de monitorizare a vitezei „Tutor” cu bazele de date europene. Chiar dacă ești în vizită, amenzile ajung la adresa din România în mai puțin de 30 de zile, iar neplata acestora poate duce la sechestrarea vehiculului la următoarea intrare în țară.

Spania este destinația preferată a multor români, iar Direcția Generală de Trafic (DGT) a implementat măsuri stricte pentru a asigura că toți șoferii rezidenți sunt monitorizați corect.

Deși nu ești obligat să schimbi permisul de conducere imediat, dacă locuiești în Spania mai mult de 6 luni, legea te obligă să te înregistrezi în Registro de Conductores. Aceasta nu înseamnă schimbarea fizică a permisului, ci doar notificarea autorităților că un șofer cu permis UE locuiește la o anumită adresă.

Procedura de Canje (Preschimbare)

Dacă optezi pentru un permis spaniol (recomandat pentru a evita pierderea documentului sau pentru reînnoiri mai ușoare):

Programare (Cita Previa): Este obligatorie și se obține pe site-ul DGT.

Este obligatorie și se obține pe site-ul DGT. Examenul Psihotehnic (Informe de aptitud psicofísica): Acesta este specific Spaniei. Trebuie să mergi la un centru autorizat (Centro de Reconocimiento de Conductores) unde ți se vor testa reflexele, vederea și coordonarea. Rezultatul este transmis digital către DGT.

Acesta este specific Spaniei. Trebuie să mergi la un centru autorizat (Centro de Reconocimiento de Conductores) unde ți se vor testa reflexele, vederea și coordonarea. Rezultatul este transmis digital către DGT. Taxa: Aproximativ 28,87 Euro (Taxa 4.4).

Sistemul de Puncte Spaniol

În Spania, pleci cu un „capital” de 12 puncte. Dacă ești șofer începător (permis de mai puțin de 3 ani), pleci cu 8 puncte.

Dacă ești rezident și conduci cu permis românesc, punctele îți sunt scăzute dintr-un registru virtual asociat NIE-ului tău.

Dacă ajungi la zero puncte, pierzi dreptul de a conduce în Spania, chiar dacă permisul tău românesc este încă fizic în posesia ta.

Spania este lider în administrarea digitală a traficului. Prin aplicația miDGT, românii cu permis spaniol pot vedea câte puncte mai au, când expiră asigurarea mașinii și pot prezenta permisul în format digital pe întreg teritoriul Spaniei.

Deși Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană, în aprilie 2026 regulile pentru posesorii de permise UE rămân surprinzător de favorabile, datorită acordurilor bilaterale de reciprocitate.

Dacă ești vizitator, poți conduce orice vehicul de talie mică (mașină sau motocicletă) înregistrat în străinătate pe tot parcursul vizitei.

Dacă devii rezident în Anglia, regulile sunt următoarele:

Poți conduce cu permisul românesc până la vârsta de 70 de ani sau timp de 3 ani de la data la care ai devenit rezident (oricare dintre aceste perioade este mai lungă).

sau timp de de la data la care ai devenit rezident (oricare dintre aceste perioade este mai lungă). După acest termen, este obligatoriu să îl schimbi cu un permis britanic eliberat de DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency).

Procedura de Schimbare (Exchange)

Spre deosebire de țările din UE, în Anglia procesul este predominant prin poștă:

Formularul D1: Trebuie să obții un formular „Application for a driving licence” (D1) de la orice oficiu poștal (Post Office). Documente: Permisul românesc original (care va fi trimis înapoi în România), o fotografie tip pașaport și dovada identității/rezidenței (BRP sau cod de verificare de la Home Office). Taxa: £43. Timpul de așteptare: Aproximativ 3 săptămâni.

Condusul pe partea stângă și asigurarea

Nu este necesară o testare practică pentru a trece la volanul pe dreapta, dar este extrem de recomandat să iei câteva lecții de „familiarizare”.

În 2026, primele de asigurare în UK pentru șoferii cu permise UE ne-schimbate au crescut semnificativ, deoarece asigurătorii consideră că un șofer care nu a trecut la permisul local este un rezident temporar și, deci, un risc mai mare.

Un element critic valabil pentru toate cele patru țări în 2026 este Recunoașterea reciprocă a suspendărilor.

Până recent, dacă ți se suspenda permisul în Spania, puteai, teoretic, să continui să conduci în România sau Germania fără ca poliția locală să știe imediat. Din 2025, o nouă directivă UE a intrat în vigoare, obligând statele membre să comunice în timp real deciziile de interdicție.

Așadar, dacă ai comis o infracțiune gravă în Germania care a dus la retragerea dreptului de a conduce, această decizie este acum vizibilă pentru poliția din Italia, Spania și România, iar interdicția se aplică la nivelul întregii Uniuni.

Verifică Valabilitatea: Permisele românești de tip card au o valabilitate de 10 ani. Dacă expiră în timp ce ești în străinătate, singura modalitate legală de reînnoire este să te întorci în România sau să îl preschimbi cu unul local în țara de rezidență. Consulatele NU eliberează permise de conducere. Traducerea: Deși permisele UE sunt standardizate, în caz de accidente grave, autoritățile din UK sau Italia pot solicita ocazional o traducere legalizată dacă datele sunt deteriorate sau greu de citit. Documentul de Identitate: Permisul de conducere NU este un document de călătorie. Chiar dacă este acceptat la controalele rutiere, ai nevoie de pașaport sau carte de identitate validă pentru a trece frontierele (mai ales în UK).

Indiferent că alegi autostrăzile fără limită din Germania, coasta însorită a Spaniei, traficul haotic din Roma sau drumurile rurale din Anglia, respectarea regulilor locale și actualizarea documentelor îți vor garanta o experiență fără peripeții birocratice.