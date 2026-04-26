Pe măsură ce se apropie minivacanța de 1 Mai, forfota se simte nu doar în București sau în marile orașe din România, ci și în comunitățile vaste de români din afara granițelor care doresc să păstreze tradiția de Ziua Muncii. Totuși, înainte de a pregăti micii și cărbunii, românii din Diaspora trebuie să fie extrem de vigilenți deoarece legislația europeană nu lasă loc de interpretări.

În țări precum Italia, Spania, Portugalia, Franța, Anglia, Austria, Germania, Bulgaria, Ungaria și Serbia, este permis să faci grătar doar în locuri special amenajate, în zone de picnic autorizate, în anumite campinguri care permit acest lucru sau, desigur, pe proprietatea privată, fără a deranja vecinii.

Libertatea de a alege locul de sărbătoare este însă drastic limitată de interdicții clare, menite să protejeze mediul și siguranța publică. Astfel, este important de reținut că nu ai voie sub nicio formă să faci grătar pe balcon, în parcuri, pe plajă sau pe faleză. Statele menționate mai sus interzic cu desăvârșire aprinderea focului în zonele cu iarbă uscată, în pădure, în zonele turistice naturale și în zonele agricole.

Nerespectarea acestor reguli poate transforma o zi de relaxare într-un coșmar, amenzile fiind de-a dreptul usturătoare.

În Italia, sancțiunile pornesc de la 100 de euro, dar pot ajunge la 10.000 de euro, în timp ce Spania deține recordul pentru cele mai drastice pedepse, cu amenzi cuprinse între 600 de euro și un uluitor prag de 600.000 de euro. Portugalia aplică sancțiuni între 140 și 5.000 de euro, iar în Franța amenzile variază între 135 și 3.750 de euro.

Nici în Anglia situația nu este mai blândă, unde amatorii de grătare în locuri nepermise pot scoate din portofel între 100 și 1.000 de lire sterline. Austria aplică amenzi care pot urca până la 7.000 de euro, în timp ce în Germania amenzile sunt cuprinse între 50 și 5.000 de euro.

Bulgaria aplică sancțiuni între 250 și 1.000 de euro pentru cei care ignoră zonele autorizate. În Ungaria, portofelul vă poate fi ușurat cu sume între 10.000 și 300.000 HUF, iar în Serbia amenzile pot ajunge până la 50.000 RSD.