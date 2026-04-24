Fragmente de dronă descoperite pe plaja Mamaia. Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă – Grup de Nave Constanța au identificat vineri mai multe fragmente suspecte pe plaja Mamaia, care ar proveni de la o dronă. Descoperirea a fost făcută în timpul unei misiuni de supraveghere a frontierei maritime.

Potrivit informațiilor oficiale disponibile, elementele găsite au fost ridicate de autorități și predate specialiștilor pentru analiză tehnică detaliată. Scopul investigației este stabilirea tipului de echipament aerian și a modului în care acestea au ajuns pe teritoriul României.

Deocamdată, nu au fost comunicate concluzii preliminare, iar ancheta se află în desfășurare.

Incidentul de pe litoral vine pe fondul unor evoluții recente în zona de frontieră a României. În ultimele săptămâni, Ministerul Apărării Naționale a raportat mai multe situații în care sisteme de supraveghere și apărare aeriană au detectat ținte aeriene în proximitatea spațiului aerian național.

În noaptea de 16 spre 17 aprilie, radarele militare au identificat și urmărit o țintă aeriană care ar fi pătruns temporar în spațiul aerian al României. În aceeași perioadă, în zona de nord a brațului Chilia, au fost semnalate noi activități aeriene, două obiecte fiind monitorizate în apropierea frontierei, dintre care unul ar fi intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național.

Instituțiile responsabile de securitatea aeriană au transmis că situația este monitorizată continuu, în cooperare cu structurile naționale și partenerii aliați. Scopul principal rămâne protejarea teritoriului și a populației României în fața oricăror riscuri de securitate.

Autoritățile nu au confirmat deocamdată natura exactă a fragmentelor descoperite la Mamaia și nici dacă acestea au legătură directă cu incidentele aeriene raportate anterior. Expertizele tehnice în desfășurare urmează să clarifice proveniența acestora și eventualele conexiuni cu activitatea aeriană din zona Mării Negre.

Descoperirea fragmentelor de dronă pe litoralul românesc adaugă un nou element într-un context regional de securitate deja tensionat. Ancheta autorităților va fi esențială pentru clarificarea situației și stabilirea eventualelor riscuri pentru spațiul aerian al României.