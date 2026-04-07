Ce rol joacă digitalizarea și platformele de rezervări în acest proces?
Platformele de rezervări au devenit, în mare parte, primul loc unde începe planificarea unei vacanțe. Oamenii compară rapid opțiuni, verifică disponibilitatea și caută pachete care să le simplifice decizia.
Pentru mulți, este și o chestiune de încredere, faptul că pot vedea mai multe opțiuni într-un singur loc și pot rezerva rapid contează foarte mult, mai ales într-o perioadă în care vor să evite complicațiile.
Există provocări pentru operatorii din turism în această perioadă aglomerată?
Da, în special pe partea de capacitate și gestionare a cererii. Perioadele scurte și foarte concentrate, cum este Paștele, pun presiune pe disponibilitate.
În același timp, turiștii au așteptări mai ridicate în ceea ce privește serviciile incluse, ceea ce înseamnă un efort mai mare din partea operatorilor pentru a livra experiențe complete, nu doar cazare.
Există diferențe între preferințele familiilor și cele ale cuplurilor sau grupurilor?
Da, familiile tind să aleagă locații care oferă facilități pentru copii și pachete cât mai complete, tocmai pentru a simplifica organizarea. Cuplurile sunt mai flexibile și aleg frecvent SPA-uri sau destinații mai liniștite, în timp ce grupurile se orientează spre unități care permit socializare precum pensiunile sau casele de vacanță.
Cum vedeți evoluția turismului intern în următorii ani?
Turismul intern are o bază stabilă și credem că va continua să crească, mai ales pe segmentul experiențelor. Oamenii nu mai caută doar cazare, ci un context în care să se relaxeze și să petreacă timp de calitate. În același timp, factori precum accesibilitatea, siguranța și flexibilitatea vor rămâne esențiali în decizia de călătorie.
Costuri vacanță de Paște în 2026
|Destinație
|Tip ofertă
|Detalii
|Cost aproximativ
|România – Sibiu
|Hotel 5 stele
|Cazare standard
|523 – 550 RON / noapte
|România – Sibiu
|Hotel 4 stele
|Cazare standard
|341 – 410 RON / noapte
|România – Sibiu
|Hotel 3 stele / pensiuni
|Buget mediu
|240 – 270 RON / noapte
|România – Brașov
|Hotel 5 stele
|Cazare premium
|~789 RON / noapte
|România – Brașov
|Hotel 4 stele
|Cazare medie
|~603 RON / noapte
|România – Brașov
|Hotel 3 stele
|Cazare economică
|~377 RON / noapte
|România – Mamaia Nord
|All inclusive
|3 nopți, 2 persoane
|1.200 – 2.500 RON / sejur
|România – Mamaia
|Hoteluri diverse
|Sezon Paște
|de la ~500 RON / noapte
|Grecia – Creta & Rodos
|Charter avion
|5 nopți, transport + transferuri incluse
|430€ – 570€ / persoană
|Grecia – Corfu
|Circuit autocar
|~6 zile, cazare + programe
|250€ – 350€ / persoană
|Grecia – Paralia Katerini
|Sejur autocar
|Cazare + transport
|190€ – 280€ / persoană
|Grecia – Atena
|City break / circuit
|4–5 nopți, avion de linie/charter
|de la ~690€ / persoană
|Bulgaria – litoral
|3 stele
|All inclusive, 3 nopți
|160€ – 220€ / persoană
|Bulgaria – litoral
|4 stele
|All inclusive, 3 nopți
|200€ – 280€ / persoană
|Bulgaria – litoral
|5 stele
|All inclusive premium
|350€ – 450€ / persoană (~1.999 lei)
