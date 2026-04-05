Începând cu 1 aprilie 2026, Barcelona și-a dublat taxa turistică, generând reacții mixte atât din partea vizitatorilor, cât și a operatorilor de turism. La hotelurile de cinci stele, tariful pe noapte a crescut de la 3,50 euro la 7 euro, iar această măsură urmează să fie extinsă treptat și în alte zone din afara orașului. Astfel, între aprilie 2026 și martie 2027, tarifele vor ajunge de la 4,50 euro la 6 euro pe noapte.

Consiliul Local Barcelona are în prezent posibilitatea de a majora suprataxa turistică municipală cu până la 4 euro, până în 2029, ceea ce ar duce tariful maxim la 8 euro pe noapte. O suprataxă similară, de până la 4 euro pe noapte, poate fi aplicată și în regiunea Costa Brava și în Girona, situate în nord-estul Spaniei.

Veniturile generate de taxa turistică sunt împărțite astfel: un sfert din acestea sunt alocate inițiativelor pentru locuințe accesibile, în timp ce restul de 75% sprijină programul Fomento del Turismo (Promovarea Turismului), care finanțează servicii esențiale precum curățenia, securitatea și infrastructura turistică.

Noua lege a beneficiat de sprijinul Partidului Socialiștilor din Catalonia (PSC), al Stângii Republicane din Catalonia (ERC) și al formațiunilor Catalunya en Comú (Catalunia în Comun).

Catalonia a introdus pentru prima dată taxa turistică regională, cunoscută sub denumirea de „ecotasa”, în anul 2012, marcând un pas important în finanțarea turismului sustenabil și a proiectelor sociale din regiune.

Cât vor plăti turiștii singuri sau cei care merg cu familia?

Tip turist Cost suplimentar 1 persoană 5 – 10 euro Cuplu 10 – 20 euro Familie (4 persoane) 20 – 40 euro

Autoritățile din Veneția au stabilit pentru 2026 un calendar precis al zilelor în care se aplică taxa de acces în oraș. Sistemul a intrat în vigoare pe 3 aprilie și va rămâne activ până la sfârșitul lunii iulie, însă nu în fiecare zi, fiind limitat la 60 de zile selectate, în special în weekenduri și în perioadele cu aflux mare de turiști, precum sărbătorile sau vacanțele.

Taxa se aplică doar între orele 08:30 și 16:00, accesul în afara acestui interval rămânând liber.

Măsura vizează exclusiv centrul istoric al Veneției, zona cea mai aglomerată și care cuprinde principalele atracții turistice. Pentru a intra, vizitatorii trebuie să obțină un cod QR care atestă plata taxei sau statutul de persoană exceptată.

Sistemul de tarifare este diferențiat: turiștii care achită taxa din timp plătesc 5 euro, în timp ce plata efectuată cu mai puțin de patru zile înainte de vizită crește costul la 10 euro. Taxa se aplică o singură dată pe zi, pentru fiecare persoană, indiferent de durata vizitei.

Accesul în oraș se face pe bază de înregistrare online, iar codul QR obținut trebuie prezentat în cazul controalelor. Persoanele care nu pot demonstra plata sau excepția riscă amenzi ce pot ajunge până la aproximativ 300 de euro.

Taxa este obligatorie pentru turiștii de o zi cu vârsta peste 14 ani, în timp ce cei care se cazează în oraș nu trebuie să plătească contribuția, dar trebuie să se înregistreze pentru a obține codul de exceptare.