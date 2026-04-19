Bulgaria, stat vecin României și membru al NATO, dar și al zonei euro de la 1 ianuarie, traversează o perioadă prelungită de instabilitate. În ultimii ani, scena politică a fost marcată de schimbări frecvente de guverne și dificultăți în formarea unor majorități solide.

Criza s-a adâncit în decembrie 2025, când guvernul de coaliție dominat de partidul GERB și-a depus mandatul după proteste masive în capitala Sofia și în alte orașe. Manifestațiile, susținute de Rumen Radev, au vizat corupția și modul de guvernare.

În centrul competiției electorale se află două personalități puternice: Rumen Radev și Boyko Borissov.

Fost pilot militar și comandant al Forțelor Aeriene, Radev a intrat în politică în 2016, fiind susținut de socialiști. A câștigat rapid popularitate după ce a sprijinit protestele anticorupție din 2020, atrăgând inclusiv simpatia electoratului pro-european. Reales în 2021 cu aproape 67% din voturi, el a fost însă criticat pentru pozițiile sale privind războiul din Ucraina și relația cu Occidentul.

În presa internațională au apărut comparații controversate. Observatorii occidentali au notat că „Radev este următorul Orban”, iar analiza publicată de Politico îl plasează între posibilii „ principal perturbator ” ai Uniunii Europene, sugerând că Bruxelles-ul „reflectă deja ascensiunea imperiului Rumen”.

Totuși, unii analiști consideră că această paralelă este eronată. Bulgaria ar avea deja o figură comparabilă cu Viktor Orban, iar aceasta ar fi chiar Boyko Borissov.

Borissov domină politica bulgară din 2009. Fost bodyguard și pompier, el a ajuns la putere promițând combaterea corupției. Cu toate acestea, criticii vorbesc despre o concentrare excesivă a puterii în timpul mandatelor sale. Un europarlamentar a sintetizat situația astfel: „Parchetul, Consiliul Judiciar Suprem, comitetul anticorupție – toate capturate de GERB și de oamenii lui Borissov”.

Datele din ultimele sondaje arată un avantaj consistent pentru partidul Bulgaria Progresistă:

Alpha Research: 34,2% pentru Bulgaria Progresistă, 19,5% pentru GERB

Myara: 34,6% vs. 18,5%

Trend: 33,2% vs. 19,1%

Pe locurile următoare se află alianța PP-DB, partidul DPS și formațiunea Renașterea, în timp ce socialiștii din BSP se situează la limita pragului parlamentar de 4%.

Sociologul Boryana Dimitrova a subliniat miza reală a scrutinului: „marea intrigă nu este legată de primul loc, ci de numărul de partide care vor fi în următorul parlament”.

Toate institutele de sondare indică aceeași concluzie: victoria în sine nu garantează guvernarea. Fragmentarea politică și numărul partidelor care vor intra în parlament vor determina negocierile pentru o coaliție.

Participarea este estimată la aproximativ 3,2 – 3,3 milioane de alegători, iar votul indecișilor ar putea schimba echilibrul final.

Alegerile din 19 aprilie reprezintă al opt-lea scrutin parlamentar organizat în Bulgaria din 2021, după demisia guvernului condus de Jeliazkov la finalul anului trecut, confirmând blocajul politic persistent din țara vecină.