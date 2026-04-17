Din cuprinsul articolului Sondaj de opinie: AUR domină scena politică în aprilie 2026. Intenție de vot dublă față de PSD

Cel mai recent Barometru Poll/Int România, realizat de Agenția de Rating Politic (ARP) în perioada 1-10 aprilie 2026, indică o schimbare majoră în peisajul politic actual. Potrivit datelor, partidul de opoziție AUR se distanțează considerabil de restul competitorilor, obținând un scor de 35,8% în preferințele alegătorilor deciși pentru alegerile parlamentare.

Acest procent este de peste două ori mai mare decât cel al principalului partid din actuala coaliție, PSD.

În timp ce tensiunile din cadrul coaliției de guvernare rămân ridicate, opoziția capitalizează nemulțumirea electoratului. Clasamentul intenției de vot, excluzând persoanele indecise (28,3%) și pe cele care nu ar vota (17,2%), se prezintă astfel:

AUR – 35,8%

PSD – 17,2%

PNL – 14,2%

USR – 11,2%

SOS România – 6,0%

UDMR – 5,5%

Interesul pentru scrutin rămâne însă moderat, doar 48% dintre respondenți declarând că este „foarte probabil” să se prezinte la urne.

Problemele care îi preocupă pe români

Tema corupției revine în prim-planul agendei publice, fiind considerată de către cetățeni drept cea mai urgentă problemă de care trebuie să se ocupe clasa politică. Topul priorităților identificate de respondenți este următorul:

Corupția – 21,9%

Taxele și impozitele mari – 18,2%

Reformarea statului și reducerea birocrației – 11,1%

Inflația – 8,8%

Reducerea datoriilor statului – 6,0%

Crearea și păstrarea locurilor de muncă – 5,5%

Apărarea României – 5,4%

Educația – 3,8%

Sănătatea – 3,4%

Încrederea în liderii politici din România. Care sunt concluziile analizei?

La capitolul încredere, niciun lider politic nu reușește să depășească pragul de 35%, indicând o popularitate limitată la propriul bazin electoral.

George Simion conduce clasamentul cu 31,3%, urmat de Nicușor Dan (24,2%) și Ilie Bolojan (21,8%).

Analiza regională realizată prin modele predictive arată că AUR atinge cote maxime în județe precum Călărași (42,6%), Ialomița (41,2%) și Hunedoara (41,1%), în timp ce valorile minime sunt înregistrate în Harghita și Covasna.

Iată și concluziile formulate de Agenția de Rating Politic:

„Barometrul Poll/Int România, valul Aprilie 2026, realizat de ARP, arată că, la nivelul încrederii, nu există lideri politici cu popularitate largă, care să depășească propriul bazin politic limitat. Este o situație care se cronicizează în România, de ani de zile, după alegerile din 2019, în care avem doar „lideri de bulă”, fără anvergură sau tracțiune națională, care să ofere încredere pentru o direcție. Interesul față de alegeri azi e moderat (48%), un nivel raportat la listele electorale. În timp ce partidele politice din coaliție sunt în conflict permanent, primul partid clasat în intenția de vot este cel de opoziție, AUR (35,8%), la mai mult de dublul scorului următorului partid (PSD, 17,2%). Se observă și o revigorare a celorlalte partide populiste, SOS și POT. Toate aceste partide populiste însumează azi 45,1%.”

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.187 de persoane, prin metoda CAWI (online), având o marjă de eroare de ±2,8%. Datele confirmă o polarizare accentuată a electoratului și o sancționare dură a partidelor aflate la guvernare.