Fostul șef al ARR, Cristian Anton, rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Cluj a respins ca nefondată contestația formulată de acesta și de un alt inculpat din dosar.

Hotărârea este definitivă, iar măsura preventivă dispusă anterior rămâne în vigoare. Decizia vine după ce Tribunalul Cluj a dispus inițial arestarea preventivă.

Avocatul lui Anton, Cristian Winzer, a criticat decizia instanței de fond, susținând că judecătorul ar fi preluat argumentele procurorilor fără o analiză proprie. Acesta a arătat că motivarea ar fi fost realizată prin preluarea raționamentului acuzării, fără examinarea efectivă a apărării.

„Prin utilizarea evidentă a tehnicii „copy-paste”, judecătorul fondului a preluat raționamentul, perspectiva și concluziile acuzării, fără a proceda la o examinare efectivă, concretă și contradictorie a susținerilor apărării și fără a-și expune propria motivare, în sensul cerut de lege”, a scris Cristian Winzer, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit anchetatorilor, Direcția Națională Anticorupție (DNA) are indicii că în dosar ar fi fost implicat un mecanism prin care șoferii profesioniști obțineau atestate fără a susține examenul.

Procurorii susțin că pentru sume cuprinse între 600 și 1.500 de euro, candidații primeau direct atestarea sau aveau acces la subiectele și răspunsurile examenului înainte de testare. Intermedierea banilor ar fi fost realizată de Bogdan Radu, care ar fi colectat sumele și le-ar fi transmis ulterior lui Cristian Anton.

Potrivit anchetatorilor, în dosar există stenograme în care Cristian Anton ar fi surprins numărând banii în locuința sa, după ce aceștia ar fi fost aduși de intermediar.

Cristian Anton a fost reținut pe 31 martie, în urma unor percheziții efectuate de procurori. Inițial, anchetatorii au găsit aproximativ 350.000 de euro, dintre care 77.000 de lei și restul în valută.

Ulterior, în urma extinderii verificărilor, suma totală descoperită a depășit 500.000 de euro. Banii ar fi fost ascunși în diferite locuri din locuință, inclusiv în cutii, mobilier, subsol sau dulapuri.

Procurorii au efectuat 23 de percheziții în București și în alte județe, în cadrul unei anchete care a pornit de la un denunț. În investigație au fost implicați și ofițeri sub acoperire.

În același dosar, alte zece persoane au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile. Acuzațiile formulate de procurori includ constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență și luare de mită, toate în formă continuată.

Potrivit anchetei, persoanele interesate de obținerea atestatelor apelau la o școală acreditată, unde intrau în contact cu intermediari care facilitau legătura cu funcționarii implicați.