Decizia cu privire la cazul lui Cristian Popescu Piedone este definitivă și a fost luată marți, 5 mai 2026, de magistrații de la Curtea de Apel Brașov, care au respins contestația formulată de acesta și l-au obligat la plata cheltuielilor de judecată.

Instanța a menținut integral soluția pronunțată anterior de Tribunalul Brașov, confirmând că Piedone poate fi trimis în judecată pentru fapte de corupție în legătură cu anunțarea unui control al ANPC către angajații Hotelul Internațional Sinaia.

Dosarul vizează modul în care fostul șef ANPC ar fi transmis informații confidențiale înaintea verificărilor oficiale. Procurorii susțin că au interceptat convorbiri telefonice purtate de pe numărul șoferului lui Piedone, în care acesta ar fi contactat un angajat al hotelului, unitate deținută de Dan Radu Rușanu. În discuții, ar fi fost oferite indicații privind pregătirea unei bucătării și a trei camere pentru control, inclusiv organizarea spațiilor și dotarea personalului astfel încât să corespundă standardelor.

Ancheta indică faptul că aceste acțiuni ar fi avut scopul de a influența rezultatele controlului și de a crea o imagine favorabilă unității verificate. Prin decizia definitivă a instanței, cazul intră în faza de judecată, iar fostul primar al Sectorului 4 urmează să răspundă în fața magistraților pentru acuzațiile aduse.

Amintim că dosarul a fost deschis în urma unor percheziții desfășurate în iulie 2025 în mai multe locații din București, Ilfov și de pe litoral.

Cristian Popescu Piedone a respins acuzațiile care i se aduc și a susținut că nu a informat hotelul despre controlul ANPC. În același timp, el a afirmat că nu a făcut trafic de influență și că nu a obținut bani, sugerând că eventualele dovezi ar proveni din interceptarea convorbirilor sale.

„Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu (…) dacă există dovezi, înseamnă că telefoanele mele au fost ascultate”, a spus Piedone.

Totuși, acesta a admis că are o relație de prietenie de lungă durată cu Dan Radu Rușanu.