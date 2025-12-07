Cristian Popescu Piedone a transmis un mesaj public pe rețelele sociale, unde a explicat că a votat cu speranță și i-a încurajat pe locuitorii Bucureștiului să își exercite dreptul constituțional, subliniind că participarea la vot oferă legitimitate viitorului primar general.

Piedone a relatat că și-a exprimat votul la ora 7:03, menționând că, ulterior, și familia și prietenii săi urmau să meargă la secțiile de votare. Fostul șef al ANPC a afirmat că și-a dat votul pentru un candidat pe care îl consideră capabil să aducă speranță bucureștenilor, un candidat care, în opinia sa, pune interesul cetățeanului înaintea celui politic și are disponibilitatea de a colabora cu primarii de sector pentru dezvoltarea Capitalei prin proiecte comune și atragerea de fonduri europene.

„Ora 7 și 3 minute. Deja am votat, mai târziu toată familia și prietenii mei vor merge la vot. Am votat pentru primul primar care va reda bucureștenilor speranța, pentru primul primar care nu va ține cont de coloratura politică, ci va ține cont de interesul bucureșteanului. pentru primul primar care va unifica, prin colaborarea pe care o va avea cu toți primarii de sector. Așa se poate dezvolta Bucureștiul, în proiecte comune, în atragerea de fonduri europene. Nu mai sunt primar, dar sunt bucureștean”, a declarat Cristian Popescu Piedone.

Deși nu mai ocupă o funcție administrativă, Piedone a declarat că se simte responsabil ca bucureștean să susțină un candidat care, în percepția sa, a demonstrat că își transformă promisiunile în acțiuni concrete, are curajul de a face față provocărilor și s-a remarcat la nivel național prin performanțe în accesarea fondurilor europene.

De asemenea, Piedone a subliniat că Bucureștiul are nevoie de unitate și de un parcurs orientat către viitor. El a adresat un apel direct bucureștenilor, îndemnându-i să participe la vot pentru a oferi putere și legitimitate celui care va deveni noul primar general, subliniind importanța faptelor în detrimentul vorbelor