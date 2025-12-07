Fostul președinte al României și fost primar general al Bucureștiului între 2000 și 2024, Traian Băsescu, a votat duminică, puțin după ora 10:00, la secția de votare unde este arondat. El s-a prezentat la urne alături de soția sa, Maria Băsescu, cu care a sărbătorit sâmbătă 50 de ani de căsătorie, exprimându-și în același timp îngrijorarea privind viitorul țării.

„România nu e într-o situaţie grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile, dar, indiferent care va fi rezultatul alegerilor, datoria excesivă rămâne, măsurile care trebuie să fie luate în continuare sunt dure, nepopulare pentru populaţie. Nu mai vorbim că avem şi o propagandă formidabilă – nu tragem la răspundere public pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să rezolve lucrurile. La fel şi cu alegerile: nu ne interesează cine a decis anularea alegerilor şi ne interesează următorul preşedinte, care parcă ar fi responsabil de anularea alegerilor. Deci, suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică şi care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Uitaţi-vă la Statele Unite că mai au puţin şi declară cel mai bun aliat al lor Rusia. Uitaţi-vă că România nu reuşeşte să reintre pe un făgaş de politică externă care să ne dea certitudini. Am venit la vot îngrijorat”, a afirmat Băsescu, care a fost la urne alături de soţia sa, Maria.

Fostul președinte Traian Băsescu a atras atenția asupra calității discursului public și politic, pe care îl consideră periculos pentru unitatea națională. A subliniat că dezbaterea publică este extrem de toxică și dezbină românii, în timp ce interesele de partid primează adesea în fața celor ale țării, afectând inclusiv poziția României în politica externă.

Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate.

Prezența la vot poate fi urmărită în timp real pe site-ul oficial al Autorității Electorale Permanente, AICI.

În cursa pentru Primăria Capitalei s-au înscris 17 candidați, dintre care doi – Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici – și-au anunțat retragerea. Gheorghe și-a îndemnat susținătorii să-l voteze pe Ciprian Ciucu (PNL), în timp ce Teodorovici și-a exprimat sprijinul pentru Daniel Băluță (PSD). Deoarece retragerea a fost anunțată după termenul-limită, numele lor vor apărea pe buletinele de vot, iar voturile obținute vor fi contabilizate.

Poziţia 1 – Cătălin Drulă – Uniunea Salvaţi România

Poziţia 2 – Daniel Băluţă – Partidul Social Democrat

Poziţia 3 – George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri

Poziţia 4 – Ciprian Ciucu – Partidul Naţional Liberal

Poziţia 5 – Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate

Poziţia 6 – Liviu-Gheorghe Floarea – Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache

Poziţia 7 – Gheorghe Macovei – Partidul România Mare

Poziţia 8 – Oana Creţu – Partidul Social Democrat Unit

Poziţia 9 – Mihai-Ioan Lasca – Patrioţii Poporului Român Poziţia

10 – Rareş Lazăr – Partidul România în Acţiune

Poziţia 11 – Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”

Poziţia 12 – Dănuţ-Angelo Trifu – candidat independent

Poziţia 13 – Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent

Poziţia 14 – Gheorghe Neţoiu – candidat independent

Poziţia 15 – Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent

Poziţia 16 – Angela Negrotă – candidat independent

Poziţia 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.