Traian și Maria Băsescu s-au căsătorit în 1975 și au împreună două fiice, Ioana și Elena, iar aceasta din urmă le-a dăruit trei nepoți. Maria Băsescu a fost prima-doamnă a României între 2004 și 2014, acompaniindu-și soțul la evenimente oficiale și manifestând eleganță și discreție.

Fostul președinte a postat și un mesaj pe pagina de Facebook, alături de mai multe poze de la eveniment.

„50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”, a scris Băsescu pe Facebook.

La puțin timp după ce a publicat poza pe Facebook, fostul președinte a primit peste 18.000 de aprecieri și mii de comentarii.

„La mulți ani fericiți și binecuvântați alături de întreaga familie! Tot respectul pentru doamna Maria Băsescu – v-a reprezentat cu mare onoare, a fost o primă doamnă decentă și foarte apreciată de toată lumea!”, a scris un urmăritor al fostului președinte.

Împlinirea a 50 de ani de căsătorie este cunoscută drept nunta de aur, o sărbătoare care datează încă din Evul Mediu. La acea vreme, durata medie de viață mai scurtă transforma aniversările de 25 și 50 de ani într-un eveniment special, iar soțul oferea soției o coroniță din argint sau aur, simbolizând semnificația acestor aniversări.

Nunta de aur presupune câteva obiceiuri tradiționale: reînnoirea jurămintelor religioase, schimbul de verighete și transmiterea verighetelor vechi către următoarea generație, fie copii, fie nepoți. Această ceremonie pune accent pe continuitatea familială și celebrarea iubirii de lungă durată.

Pe parcursul celor două mandate ale lui Traian Băsescu, Maria Băsescu a fost prezentă constant la vizitele oficiale, atât în țară, cât și în străinătate. Aparițiile ei au fost adesea comparate cu stilul lui Jacqueline Kennedy Onassis, prima-doamnă reușind să se remarce prin eleganță și discreție la fiecare eveniment public.

Înainte să-l întâlnească pe Traian Băsescu, Maria a lucrat în domeniul turismului, pe litoral, o activitate în care se simțea în largul ei datorită interacțiunii permanente cu oamenii. După căsătorie, a renunțat la job și a devenit casnică. Perioadele în care rămânea singură acasă erau extrem de dificile, mai ales atunci când soțul ei era plecat pe mare pentru mult timp.

A încercat inițial să o ducă pe fiica lor la creșă, însă copilul nu se adapta, se îmbolnăvea des și refuza să mănânce, lucru care a determinat-o să rămână acasă și să se ocupe exclusiv de familie. În tot acest timp, responsabilitățile vieții de familie se suprapuneau peste absențele frecvente ale soțului, ceea ce transforma rutina zilnică într-o perioadă solicitantă și izolată pentru viitoarea primă-doamnă a României.

„Și îmi plăcea foarte mult (n.red. să facă turism), pentru că totdeauna mi-au plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. E adevărat, la început am încercat să dau fetița la creșă, dar nu se adapta. Era mereu bolnavă și nu mânca. Așa că am rămas acasă. Singură. Soțul meu pleca mereu pe mare”, relata Maria Băsescu.

Postarea poate fi vizualizată aici.