În România, numărul prenumelor pe care le poate avea un copil este reglementat explicit de Legea actelor de stare civilă. În forma actualizată prin Legea nr. 105/2022, care a modificat Legea nr. 119/1996, este prevăzut clar că prenumele unui copil nu poate fi alcătuit din mai mult de trei cuvinte.

Această limită se aplică în momentul declarării nașterii la serviciul de stare civilă. Practic, părinții pot alege unul, două sau cel mult trei prenume, indiferent dacă sunt nume simple, compuse, nume de sfinți sau combinații mai elaborate. La aceste prenume se adaugă numele de familie ales pentru copil.

Legea nu face diferență între prenume românești sau străine și nici între prenume simple sau formate din mai multe elemente. Criteriul esențial este ca întregul prenume declarat să nu depășească trei cuvinte.

Există situații în care simpla declarație verbală a părinților nu este suficientă pentru întocmirea actului de naștere. Dacă părinții au nume de familie diferite, dacă există neconcordanțe între certificatul medical constatator al nașterii și prenumele declarat sau dacă apar alte neclarități, funcționarul de stare civilă poate solicita o declarație scrisă.

Această declarație trebuie semnată de ambii părinți și trebuie să precizeze atât numele de familie ales pentru copil, cât și prenumele complete. Fără acest document, actul de naștere nu poate fi întocmit.

De asemenea, în situațiile în care părinții încearcă să atribuie mai mult de trei prenume, ofițerul de stare civilă este obligat să refuze înregistrarea, chiar dacă există acordul ambilor părinți.

Legea oferă o protecție suplimentară copilului și stabilește clar că nu orice prenume propus poate fi acceptat. Ofițerul de stare civilă are dreptul și obligația de a respinge prenumele considerate indecente, jignitoare, ridicole sau absurde.

Pot fi refuzate și prenumele care ar putea afecta demnitatea copilului, ordinea publică sau bunele moravuri. În astfel de cazuri, refuzul trebuie motivat, iar părinților li se explică motivele pentru care prenumele propus nu poate fi înscris în actele oficiale.

Scopul acestei prevederi este de a preveni situațiile în care copilul ar putea avea de suferit ulterior din cauza unui nume care îl expune ridiculizării sau stigmatizării.

Modificările aduse Legii 119/1996 nu vizează doar prenumele. Începând cu schimbările introduse în ultimii ani, certificatele de naștere, de căsătorie și de deces nu mai pot fi plastifiate.

Acoperirea acestor documente cu folie de plastic duce la anularea lor, fiind necesară eliberarea unor acte noi. Măsura este justificată de standardele actuale de securitate și de necesitatea păstrării integrității documentelor oficiale de stare civilă.