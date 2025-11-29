Recalcularea pensiei este un drept legal al oricărui pensionar din sistemul public care poate demonstra, prin acte suplimentare, că a realizat venituri sau perioade de cotizare neincluse inițial. Mulți pensionari descoperă după ani că anumite perioade din cartea de muncă lipsesc, că sporurile nu au fost evidențiate corespunzător sau că unele venituri nu au fost transmise corect la Casa de Pensii.

Situațiile sunt variate: de la documente vechi găsite în arhive, la adeverințe pe care foștii angajatori le eliberează tardiv, până la perioade lucrate după pensionare, care pot aduce un punctaj suplimentar. Recalcularea poate crește valoarea pensiei, dar nu poate conduce la scăderea ei.

Pentru a depune cererea de recalculare, pensionarul trebuie să pregătească un dosar complet. Documentul principal este cererea tip, disponibilă atât la sediul Casei de Pensii, cât și online pe site-ul CNPP. Aceasta se completează cu datele solicitantului și cu mențiunea clară a motivelor pentru care se solicită recalcularea.

La cerere se atașează copia actului de identitate, însoțită de original pentru verificare, precum și cuponul de pensie din ultima lună. Documentele esențiale sunt însă adeverințele noi, care justifică modificarea punctajului: sporuri permanente sau temporare, venituri suplimentare, condiții speciale ori deosebite de muncă, perioade de activitate care nu au fost luate în calcul inițial sau dovezi privind stagiile de cotizare realizate după pensionare. Dacă pensionarul a muncit în străinătate, sunt necesare și documentele eliberate de instituțiile omoloage din acele state.

Carnetul de muncă, dacă mai există, este util pentru verificări suplimentare. În cazul în care pensionarul a schimbat numele, pot fi necesare acte de stare civilă. Toate adeverințele trebuie să fie originale, semnate și ștampilate, redactate conform normelor legale. În situațiile în care un angajator nu mai există, adeverințele se obțin din arhivele de stat sau private care dețin documentele fostei companii.

Dosarul de recalculare se depune la Casa Teritorială de Pensii a județului de domiciliu sau, în cazul locuitorilor din București, la casa sectorială. Cererile pot fi depuse personal, prin împuternicit, prin poștă cu confirmare de primire sau, în unele județe, în format electronic, prin serviciile online ale CNPP. În momentul depunerii, dosarul primește un număr de înregistrare, care confirmă data oficială de la care începe procesarea și termenul de recalculare.

Depunerea prin poștă poate fi o soluție pentru persoanele în vârstă sau pentru cei care nu se pot deplasa, însă este important ca dosarul să conțină toate documentele solicitate, altfel Casa de Pensii poate cere completări, ceea ce prelungește timpul de soluționare.

Casa de Pensii verifică fiecare document, analizează perioadele suplimentare de cotizare și reevaluează punctajul final. În cazul în care lipsesc anumite acte sau apar neconcordanțe, instituția poate solicita pensionarului să aducă documente suplimentare. În general, termenul de soluționare este cuprins între 30 și 90 de zile, însă în perioadele aglomerate procesul poate dura mai mult.

Dacă recalcularea este favorabilă, pensia majorată se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii. Dacă sunt datorate diferențe, acestea se achită retroactiv. În cazul în care recalcularea nu schimbă punctajul final, pensionarul primește o decizie justificată care explică motivul pentru care cuantumul nu s-a modificat.

Pensionarii trebuie să verifice temeinic toate documentele înainte de depunerea dosarului și să solicite adeverințe de la toți angajatorii la care au lucrat, chiar și temporar. De asemenea, este important ca actele vechi să fie clare și lizibile, deoarece documentele deteriorate sau incomplete pot duce la respingerea cererii. Depunerea cererii cu număr de înregistrare garantează dreptul la recalculare în termenul legal, chiar dacă documentele necesită completări ulterioare.