Curtea Constituțională a decis că este constituțional ca statul să decidă modul în care cetățenii dispun de proprietatea lor privată. Aceasta include și pensiile private, iar decizia are implicații directe pentru modul în care participanții pot folosi sumele acumulate în conturile lor.

Decizia CCR evidențiază o diferențiere între participanții cu pensii mici și cei cu pensii mai mari. Pentru cei cu venituri mici, statul va decide cuantumul pensiei și perioada de plată, în timp ce persoanele cu pensii mai mari își păstrează dreptul de decizie asupra acestor aspecte.

Analiza lui George Moț subliniază că această diferențiere reprezintă o formă de discriminare bazată pe veniturile din pensia privată.

„CCR a decis că este perfect constituțional să existe discriminare pe baza veniturilor din pensia privată: pentru cei cu pensii mici STATUL decide cât și cum vor încasa pensia, doar cei cu pensii mari vor avea dreptul să-și decidă cuantumul pensiei lunare și perioada de plată”, explică economistul.

Noile prevederi legislative care urmează să intre în vigoare introduc restricții semnificative asupra drepturilor participanților la pensiile private. În special, viitoarea lege limitează dreptul de a decide cuantumul pensiei și perioada de plată pentru cei cu pensii mai mici.

Astfel, în cazul participanților cu sume mai reduse, decizia asupra modului în care se vor încasa fondurile acumulate va fi transferată complet statului. Spre deosebire de legislația actuală, unde participantul are posibilitatea să aleagă cuantumul pensiei și durata plății în anumite limite legale, noile reguli elimină acest drept pentru anumite categorii de pensionari.

George Moț atrage atenția asupra impactului acestor schimbări:

„CCR a decis în schimb că oferirea posibilității bolnavilor oncologici de a retrage integral pensia privată este discriminare și este neconstituțională. Pe scurt, CCR decide că: bolnavii de cancer sunt neconstituționali, dar este perfect constituțional ca statul să discrimineze dreptul de proprietate al cetățenilor în funcție de veniturile personale. Ești sărac sau ai cancer? Ghinion de neșansă! Nu ai drept să decizi ce faci cu banii tăi! Și este perfect constituțional în accepțiunea CCR”, subliniază economistul.

Cei care se pregătesc să se pensioneze în următorul an trebuie să ia în considerare diferențele între actuala legislație și cea viitoare. Este important să evalueze avantajele și dezavantajele fiecărui cadru legal înainte de a decide modul în care vor încasa pensia privată.

Viitoarea lege prevede că sumele neplătite imediat vor fi investite, însă aceste investiții se limitează la depozite bancare și titluri de stat. Economistul explică că aceste instrumente financiare pot să nu protejeze valoarea reală a economiilor față de inflație.

Întrebarea principală pentru participanții care urmează să iasă la pensie este dacă este mai avantajos să solicite plata pensiei conform legislației actuale sau să aștepte aplicarea noilor reguli. De asemenea, este important să se ia în considerare metodele prin care se poate reduce impactul taxelor și impozitelor asupra pensiei private.

George Moț oferă detalii suplimentare în postarea sa „Despre Pensii Private”, unde compară opțiunile oferite de legislația actuală și cea viitoare, în funcție de suma acumulată în contul fiecărui participant.