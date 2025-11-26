Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că reforma pensiilor magistraților trebuie finalizată rapid pentru a respecta termenul din PNRR, avertizând că România a pierdut deja o lună în care putea trimite proiectul de lege fără a depinde de avizul CSM.

Rugat să comenteze șansele de a respecta termenul limită de 28 noiembrie, Grindeanu a criticat întârzierile, subliniind că era esențial ca Guvernul să acționeze mai devreme.

”Nu trebuie să îmi spuneţi mie de şanse. Ştiţi foarte bine părerea mea şi continui să o susţin că noi am pierdut timpul, timp de o lună de zile, când trebuia să folosim acea perioadă pentru a trimite un proiect de lege şi nu eram la mâna CSM-ului, dar deja ţine de trecut această treabă. Şi atunci, eu sper să dea CSM-ul acest aviz, astfel încât joi seara să existe o şedinţă de guvern şi să poată fi trimis acest proiect”, a spus liderul PSD.

El a precizat că, dacă avizul este emis joi, ”e în interesul României ca guvernul să facă de îndată o şedinţă de guvern, să trimită către Parlament acest proiect de lege”.

Grindeanu a mai afirmat că voturile care au loc în continuare în diverse Curți de Apel complică situația și că ar fi fost ideal ca România „să nu rămânem într-o zonă în care să fim într-o formă de prizonierat” față de o singură decizie.

Tot miercuri, Grindeanu a comentat și proiectul privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat. El a precizat că în coaliție nu s-a luat încă o decizie finală privind forma în care va fi promovat proiectul: fie printr-o angajare de răspundere, fie ca inițiativă legislativă separată.

În privința conținutului, liderul PSD a subliniat că forma inițială a proiectului a fost ajustată pentru a elimina toate excepțiile care nu au fundament constituțional:

”Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii, absolut nimeni. Doar că există anumite decizii ale Curţii Constituţionale, legate de anumite categorii. Acele decizii trebuie să fie respectate. Nimic în plus. Absolut nimic în plus. Erau, în prima formă de proiect, aşa cum mi-aţi atras atenţia, acele excepţii. Am cerut ministrului să elimine toate acele excepţii”, a declarat Grindeanu.

El a adăugat că discuțiile din coaliție vor continua:

”Ori va fi prins ca parte a unei viitoare angajări de răspundere, ori va fi trimis ca proiect de lege. Nu s-a luat decizia încă”, a subliniat liderul PSD.

Cu o zi înainte, ministrul Muncii, Florin Manole, reafirmase poziția PSD: nicio excepție în afara celor stabilite de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 1414/2009, care se referă la funcțiile al căror mandat este prevăzut direct în Constituție.