Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul legislativ care restrânge posibilitatea de a combina pensia cu veniturile obținute din funcții publice.

Ministrul Florin Manole (PSD) a oferit explicații detaliate privind domeniul de aplicare al noii reguli și categoriile care vor rămâne exceptate, în cadrul emisiunii „News Pass” găzduită de Laura Chiriac la B1 TV.

Florin Manole a subliniat că lista excepțiilor nu este rezultatul unei decizii politice, ci al obligației de a respecta hotărârea Curții Constituționale nr. 1114/2009. Potrivit ministrului, dacă legislația ar ignora această decizie, actul normativ ar fi vulnerabil și ar putea fi respins de CCR.

Conform interpretării obligatorii stabilite atunci, anumite demnități nu pot fi supuse interdicției de a cumula pensia cu salariul. Printre acestea se numără:

Președintele României,

Avocatul Poporului,

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,

Judecătorii Curții Constituționale,

Parlamentarii, în calitatea lor de aleși.

„Rămâne o listă de excepții bazată exclusiv pe decizia CCR din 2009, decizia nr 1114, o decizie de care trebuie să ținem cont pentru că altfel am face un proiect populist și neserios, care ar pica la CCR. De fapt, asta înseamnă că excepțiile statuate în decizia respectivă sunt următoarele: președintele României – care oricum nu cumulează nicio pensie cu salariul – Avocatul Poporului, președintele CSM, membrii CCR și parlamentarii pentru că sunt aleși, a spus Curtea cu acea ocazie”, a spus acesta.

Manole a explicat că, de-a lungul timpului, s-a ajuns la o interpretare prea largă a acestei decizii, extinzând nejustificat excepțiile către alte funcții numite de Parlament sau de președinte. Grupul de lucru tehnic a revizuit proiectul, corectând aceste extinderi, tocmai pentru a evita aplicarea unor privilegii nejustificate.

Ministrul a mai arătat că textul nu este final. Atât timp cât se află în transparență decizională, propunerile și observațiile pot duce la modificări înainte ca documentul să ajungă în Parlament.