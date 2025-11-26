Introducerea impozitului pentru solarii și sere a generat reacții critice în rândul fermierilor, care spun că măsura vine într-un moment deja complicat din punct de vedere economic și climatic. Mulți dintre ei afirmă că, după un an cu producții fluctuante și cheltuieli crescute la energie, combustibil și inputuri, noua taxă le afectează suplimentar bugetele și planurile de producție.

Un exemplu vine din Dolj, unde un legumicultor din localitatea Șimnicul de Sus estimează că va plăti aproximativ 13.000 de lei pe an pentru cele cinci solarii pe care le deține. Acesta afirmă că impactul bugetar este substanțial pentru o fermă mică, în condițiile în care marjele de profit sunt deja reduse.

„Eu consider că este o greșeală, consider că această lege – dacă intră în vigoare – va aduce și mai puțini bani la buget, pentru că va însemna falimentul a foarte mulți legumicultori. Deja trec printr un an foarte dificil și sunt pe muchie de cuțit. Totul va însemna mai puține taxe colectate. Noi plătim 21% TVA, energie, împrumuturi, există și prețul crescut la motorină, iar dacă se va introduce această taxă vom plăti impozit mai mare”, spune fermierul pentru Digi24.

Un alt producător afirmă că presiunea financiară cumulată riscă să îi oblige pe unii fermieri să abandoneze activitatea.

„Nu ne mai alegem cu absolut cu nimic, pentru că taxele la anul se măresc și pentru mașini, și pentru case. Dacă mai pun impozit și pe solarii vom fi terminați. Suntem nevoiți să dărâmăm solariile – altă soluție nu există, dacă ne pun impozit pe solarii”, se plânge acesta.

Tot din Dolj vine și un avertisment cu privire la retragerea treptată a producătorilor mici și mijlocii.

„Se va renunța la mult din suprafață. Dacă veți veni pe aici peste cinci ani de zile, nu veți mai vedea ce e acum. Jumătate din ce e acum va dispărea”, avertizează un alt fermier.

Noua taxare pentru solarii se adaugă creșterilor deja anunțate pentru impozitele locale și pentru taxele aferente vehiculelor. Începând din 2025, impozitul pentru locuințe va crește cu 75% în multe localități, iar cel pentru autoturisme se va dubla în numeroase situații, ceea ce amplifică temerile fermierilor privind sustenabilitatea activității lor.

Mulți dintre aceștia spun că vor fi nevoiți să transfere efectele fiscale asupra prețurilor finale.

„Va trebui să majorăm prețul legumelor – pentru că trebuie să scoatem de undeva acești bani. Deja oamenii nu mai au de unde să plătească prețul în plus, iar ușor, ușor, singura soluție va fi să renunțăm”, mărturisește fermierul din Dolj.

O perspectivă similară este exprimată și de Cornel Stroescu, fermier din Mehedinți și fondatorul Stroescu Co, care consideră că măsura va afecta în special producătorii mici și mijlocii.

„Aceste taxe si impozite vor fi un dezastru în primul rând pentru fermierii mici și mijlocii. Vor închide, vor pleca în străinătate, pentru că au nevoie de venituri să își întrețină familia. Se cer produse autohtone de calitate, dar fără ca acești oameni să fie susținuți”, a declarat acesta.

Măsura fiscală aplicată solariilor face parte din pachetul legislativ adoptat de Parlament pentru reducerea deficitului bugetar, cu aplicare de la 1 ianuarie.

Subiectul a generat reacții și în Parlament, iar unele formațiuni politice au contestat legea în ansamblu, invocând impactul asupra mediului economic. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus o sesizare de neconstituționalitate asupra actului normativ care cuprinde și impozitul pentru solarii. În acest context, Curtea Constituțională a stabilit un nou termen pentru dezbatere, programat pe 10 decembrie.

Deputatul AUR Eduard Koler a criticat măsura introducerii impozitului pe solarii, argumentând că fiecare nouă taxă amplifică birocrația și costurile suportate de cetățeni. El spune că statul clasifică solariile drept „clădiri”, ceea ce duce la noi obligații administrative.

„Impozit pe solarii: România, țara în care statul taxează și aerul dintre două bețe. Au pus impozit pe solarii. Da, ai citit bine: pe solarii. Pe trei pari bătuți în pământ și o folie de nailon. Statul român a descoperit, brusc, că „acesta este de fapt o clădire” și trebuie taxată”, afirmă deputatul, considerând că introducerea unor asemenea taxe este ușor de făcut pentru politicieni, dar costisitoare pentru cetățeni.

El susține că fiecare impozit nou înseamnă proceduri suplimentare, timp pierdut și cheltuieli pentru contribuabili. Koler spune că problemele fiscale ale României provin tocmai din acumularea acestor taxe mici, dar frecvente, care se adaugă la cele deja existente.

„Suntem îngropați în hârtii și jupuiți fiscal din toate direcțiile. Plătim cele mai mari impozite din istoria acestei țări”, afirmă el, adăugând că infrastructura și serviciile publice rămân insuficiente în raport cu nivelul taxării. Deputatul critică și faptul că statul taxează producția locală, într-o perioadă în care România importă masiv legume și fructe.

Koler susține că, pe lângă impozitarea veniturilor, a consumului de energie sau a carburanților, se adaugă și costurile administrative și taxele locale care împovărează suplimentar cetățenii.

„Și acum, bonus: impozitul pe solarul din curte”, spune el, subliniind că orice mică investiție a unui gospodar riscă să devină un motiv de taxare.

Deputatul concluzionează că măsurile fiscale se înmulțesc fără evaluarea efectelor asupra populației și consideră că presiunea fiscală continuă să crească fără perspectiva unei limitări.