Premierul Ilie Bolojan a transmis, marți seară, că România a primit un semnal pozitiv din partea Comisiei Europene, după ce executivul comunitar a confirmat că măsurile fiscale adoptate în ultimele luni au început să producă rezultate.

Potrivit premierului, comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, a informat că, în contextul acestor măsuri, situația financiară a României s-a îmbunătățit. Tocmai din acest motiv, Comisia nu intenționează să propună în acest moment suspendarea fondurilor europene.

Bolojan a explicat că Bruxelles-ul confirmă astfel eficiența politicilor aplicate de Guvern, menționând că procedura de deficit excesiv rămâne suspendată, ceea ce înseamnă că România evită sancțiunile.

El a subliniat că deficitul bugetar a început să intre pe o pantă descendentă și că această tendință ar urma să se mențină în anii următori, în condițiile în care cheltuielile statului sunt ținute aproape de plafonul recomandat. Premierul a punctat și faptul că investițiile care beneficiază de finanțare europeană vor continua.

Șeful Guvernului a afirmat că deciziile luate în ultimele luni au fost dificile, dar necesare, iar rezultatele încep să se vadă, România recâștigându-și credibilitatea în fața partenerilor europeni.

În același timp, Bolojan a transmis în postarea sa de pe Facebook că mesajul Comisiei este unul clar: autoritățile trebuie să mențină direcția actuală, să îmbunătățească colectarea veniturilor, să reducă cheltuielile și să pună ordinea în buget pe primul loc.

„Astăzi am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană, care confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte și au început să dea rezultate. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situația din România s-a îmbunătățit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene. Ce înseamnă asta pentru țara noastră? ✔️ Comisia confirmă că acțiunile noastre au fost eficiente. ✔️ Procedura de Deficit Excesiv rămâne suspendată – adică România nu intră în sancțiuni. ✔️ Deficitul începe să scadă și tendința se menține în următorii ani. ✔️ Cheltuielile sunt ținute sub control și rămân aproape de plafonul recomandat. ✔️ Continuăm investițiile finanțate din fonduri europene. Mulțumesc comisarului Dombrovskis pentru dialogul constant și pentru sprijinul arătat României în acest proces dificil. Este o veste bună și o confirmare a faptului că direcția în care am mers a fost una corectă. În ultimele luni am luat decizii dificile, dar necesare. Astăzi vedem primele rezultate: România își recâștigă credibilitatea. În același timp, mesajul Comisiei este clar: trebuie să continuăm pe acest drum. Asta înseamnă să ducem mai departe măsurile planificate, să îmbunătățim colectarea veniturilor, să reducem cheltuielile și să punem ordinea în buget pe primul loc. Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate și cu respect față de banii publici”, este mesajul integral postat de Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

După cum vă informam și mai devreme, Comisia Europeană a confirmat eficiența măsurilor fiscale adoptate de România în ultimele luni pentru reducerea deficitului bugetar, apreciind că acestea sunt în linie cu recomandările Consiliului Uniunii Europene.

Deși procedura de deficit excesiv (EDP), aplicată din aprilie 2020, rămâne deschisă, ea este menținută în suspensie, iar riscul suspendării fondurilor europene rămâne, pentru moment, înghețat.

Potrivit evaluării publicate odată cu Pachetul de Toamnă al Semestrului European 2026, Comisia consideră că disciplina bugetară adoptată recent dă rezultate. Creșterea netă a cheltuielilor pentru 2025 este estimată la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat de Consiliu, în timp ce pentru 2026 aceasta este proiectată să se încadreze integral în limitele stabilite.

Totodată, deficitul bugetar ar urma să scadă la 8,4% din PIB anul viitor și la aproximativ 6% în 2026, confirmând o traiectorie descendentă apreciată de instituțiile europene.

