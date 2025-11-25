Comisia Europeană a confirmat eficiența măsurilor fiscale adoptate de România în ultimele luni pentru reducerea deficitului bugetar, apreciind că acestea sunt în linie cu recomandările Consiliului Uniunii Europene.

Deși procedura de deficit excesiv (EDP), aplicată din aprilie 2020, rămâne deschisă, ea este menținută în suspensie, iar riscul suspendării fondurilor europene rămâne, pentru moment, înghețat. Executivul comunitar observă că România face progrese vizibile în direcția consolidării fiscale, într-un context economic și bugetar marcat de provocări.

Potrivit evaluării publicate odată cu Pachetul de Toamnă al Semestrului European 2026, Comisia consideră că disciplina bugetară adoptată recent dă rezultate. Creșterea netă a cheltuielilor pentru 2025 este estimată la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat de Consiliu, în timp ce pentru 2026 aceasta este proiectată să se încadreze integral în limitele stabilite.

Totodată, deficitul bugetar ar urma să scadă la 8,4% din PIB anul viitor și la aproximativ 6% în 2026, confirmând o traiectorie descendentă apreciată de instituțiile europene.

În aceste condiții, Comisia Europeană nu propune măsuri procedurale suplimentare pentru România în cadrul actualei etape a procedurii de deficit excesiv.

De asemenea, executivul comunitar nu intenționează să recomande suspendarea fondurilor europene, menținând însă monitorizarea strictă a situației fiscal-bugetare.

Autoritățile de la Bruxelles atrag atenția că menținerea acestui parcurs depinde de continuarea reformelor și de consolidarea administrației fiscale, avertizând că orice abatere semnificativă de la planificarea bugetară poate readuce în discuție sancțiuni.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că evaluarea Comisiei confirmă faptul că România face „pași reali și credibili” către o fiscalitate sustenabilă. El a subliniat că Bruxelles-ul validează creșterea credibilității României și faptul că măsurile recente produc efecte, protejând astfel accesul integral la fondurile europene.

Potrivit acestuia, progresul reprezintă nu doar o validare tehnică, ci și un câștig strategic, dat fiind că România își consolidează poziția în cadrul Uniunii Europene și își creează un cadru mai stabil și mai predictibil pentru economie.

Ministrul a precizat că relația dintre București și Comisie s-a bazat în ultimele luni pe transparență și dialog constant, elemente care ar permite României să privească cu mai multă încredere către anii următori.

„Evaluarea Comisiei Europene confirmă fără echivoc că România face pași reali și credibili în direcția unei fiscalități sustenabile. Este o reconfirmare a faptului că măsurile adoptate funcționează și produc efecte, iar acest progres protejează România de riscul pierderii fondurilor europene și întărește poziția noastră în cadrul Uniunii Europene. Pentru România, aceasta nu este doar o validare tehnică, ci un câștig strategic: ne păstrăm accesul deplin la finanțările europene, ne consolidăm credibilitatea și oferim economiei un cadru mai stabil și mai predictibil. Am reușit să construim cu Comisia Europeană un parteneriat bazat pe transparență, dialog constant și încredere – elemente care ne permit să privim cu mai multă siguranță către anii următori. În continuare, odată cu înlăturarea riscurilor unor sancțiuni asupra fondurilor UE, România poate aspira la mai mult: la consolidarea investițiilor publice, accelerarea proiectelor strategice și crearea unui cadru fiscal care să sprijine creșterea economică pe termen lung”, este mesajul transmis marți, 25 noiembrie, de către ministrul Finanțelor.

Comisia subliniază însă că menținerea acestui trend depinde de eforturi continue: modernizarea administrației fiscale, îmbunătățirea planificării bugetare, prevenirea depășirii cheltuielilor aprobate și reducerea graduală a datoriei publice.

În perioada următoare, progresele României vor fi analizate la Consiliul ECOFIN din 12 decembrie 2025, unde vor fi discutate documentele publicate pe 25 noiembrie și eventualele actualizări privind procedurile în curs. România va continua raportarea semestrială privind măsurile de reducere a deficitului, următorul termen fiind stabilit pentru finalul lunii aprilie 2026.

Confirmarea Comisiei survine în contextul în care executivul european a adoptat Pachetul de Toamnă al Semestrului European 2026, ce stabilește prioritățile de politică economică și de ocupare a forței de muncă pentru anul următor, precum și orientările necesare pentru alinierea politicilor fiscale ale statelor membre la recomandările Consiliului.

Ministerul Finanțelor reafirmă că România rămâne ferm angajată în procesul de ajustare fiscală, cu obiectivul reducerii sustenabile a deficitului și datoriei publice în anii ce vin.