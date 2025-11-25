Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a inițiat un proiect de lege care schimbă radical condițiile în care persoanele cu pensii de serviciu sau militare pot continua activitatea în sectorul public, inclusiv în învățământul superior. Conform propunerii Ministerului Muncii, orice angajat plătit din fonduri publice care beneficiază de astfel de pensii va putea păstra doar 15% din pensie dacă decide să rămână activ sau să revină la catedră. Restul de 85% va fi suspendat pe perioada activității, iar refuzul de a accepta această condiție va conduce la încetarea automată a contractului.

În practică, magistrații pensionari care predau cursuri juridice la universitățile de stat vor fi nevoiți să aleagă între continuarea activității și pierderea unei părți consistente din pensie sau păstrarea integrală a pensiei și renunțarea la catedră. Măsura afectează în mod similar ofițerii cu pensii militare care predau la instituții precum Universitatea Națională de Apărare, Academia de Poliție sau Academia SRI, acolo unde experiența practicienilor reprezintă nucleul formării studenților.

Premierul Bolojan subliniază că măsura nu va afecta educația sau sănătatea publică și că profesorii cu pensii contributive nu vor pierde nimic. Cu toate acestea, efectul asupra universităților de stat este vizibil: cadrele de elită cu experiență de vârf sunt practic împinse să se retragă, ceea ce va genera un deficit imediat de expertiză. Universitățile vor fi obligate să înlocuiască rapid profesorii pensionari, însă procesul de recrutare și titularizare nu se poate realiza instantaneu, iar studenții riscă să primească o formare mai teoretică și mai puțin conectată la practica profesională.

Paradoxal, proiectul prevede excepții pentru demnitarii cu mandate constituționale sau numiți politic, care pot cumula pensia de serviciu cu salariul sau indemnizația în continuare, inclusiv dacă predau la universități de stat. Astfel, un judecător constituțional sau un șef de serviciu militar poate rămâne activ la catedră fără a pierde nimic, în timp ce foștii magistrați sau ofițeri „obișnuiți” se confruntă cu penalizarea drastică de 85% din pensie.

Din punct de vedere economico-social, măsura nu aduce economii semnificative la nivelul salariilor publice, deoarece orele vor trebui predate de alte cadre universitare, plătite din bani publici. În schimb, se transmite un semnal clar: statul preferă ca foștii magistrați și ofițeri să se retragă complet din viața publică după pensionare, în loc să contribuie la educația generațiilor viitoare.

Criticii atrag atenția că această regulă creează diferențe greu de justificat între mediul public și cel privat și riscă să genereze conflicte juridice viitoare, inclusiv atacuri la Curtea Constituțională, CEDO sau CJUE. Până la eventuale corecturi legislative, universitățile de stat se vor confrunta cu un șoc major de resurse umane, iar studenții vor avea acces mai limitat la cunoștințele practicienilor de top din domeniul juridic și militar.

Legea poate fi consultată mai jos.

954202943-Lege-interzicere-cumul-salariu-și-pensie