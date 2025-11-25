Formularul 100 este declarația prin care contribuabilii raportează obligațiile de plată la bugetul de stat. ANAF pune la dispoziție modelul actualizat al documentului pe site-ul instituției, iar instrucțiunile precizează categoriile de impozite și taxe ce trebuie declarate.

Formularul se depune lunar, trimestrial sau la alte termene stabilite prin legislație, în funcție de obligațiile fiecărei persoane juridice sau fizice. ANAF menționează că modelul aflat în uz nu include încă modificările prevăzute de anumite ordonanțe anterioare, însă este valabil pentru depunerea curentă.

Termenul general pentru depunerea lunară este data de 25 a fiecărei luni, iar pentru restul obligațiilor se aplică regulile prevăzute în OPANAF 587/2016. Depunerea corectă și la timp este esențială pentru evitarea penalităților.

Obligația depunerii lunare revine contribuabililor care trebuie să declare impozite precum veniturile din dividende, dobânzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, pensii, drepturi de proprietate intelectuală, arendă sau alte surse.

În această categorie intră și impozitul datorat de nerezidenți sau taxa anuală de autorizare pentru jocuri de noroc. Obligațiile lunare includ și alte impozite prevăzute în anexele OPANAF 587/2016.

Depunerea trimestrială este necesară pentru plățile anticipate în contul impozitului pe profit anual, pentru impozitul aferent microîntreprinderilor, pentru redevențele miniere și petroliere sau pentru veniturile persoanelor fizice obținute în asociere cu persoane juridice, conform legislației fiscale. Alte obligații trimestriale sunt detaliate în aceleași anexe ANAF.

Există și contribuabili care depun Formularul 100 la termene speciale. Această categorie include plățile anticipate pentru trimestrul al patrulea în cazul impozitului pe profit anual sau impozitele datorate de firmele care au ales un an fiscal diferit de cel calendaristic. Alte situații sunt prevăzute în aceleași instrucțiuni ale ANAF.

ANAF a actualizat recent Formularul 100 printr-un ordin care introduce în lista obligațiilor declarabile impozitul pe construcții, cunoscut ca taxa pe stâlp.

Declarația pentru acest impozit devine obligatorie prin Formularul 100, iar termenul de depunere pentru anul fiscal anterior este 25 mai. Actualizarea aduce câmpuri suplimentare și poate crește volumul de informații ce trebuie completate de anumite companii.

Acest lucru implică o atenție mai mare din partea firmelor care intră în categoria plătitorilor de impozit pe construcții, deoarece obligația declarării nu mai poate fi făcută prin alte formulare. Noile cerințe pot influența modul în care contribuabilii își gestionează fluxul intern de raportare financiară.

Depunerea Formularului 100 trebuie să fie precedată de verificarea exactă a categoriei fiscale în care se încadrează contribuabilul, pentru a evita erorile de raportare. ANAF pune la dispoziție pe site modelul actualizat al declarației și instrucțiunile aferente.

O bună practică este verificarea obligațiilor nou introduse, precum impozitul pe construcții, pentru a vedea dacă acestea devin aplicabile. Respectarea termenelor limite rămâne esențială pentru evitarea penalităților sau majorărilor de întârziere