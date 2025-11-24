Vicepremierul Tánczos Barna (UDMR) afirmă că impozitul de 1% pe cifra de afaceri aplicat companiilor mari ar trebui eliminat, considerându-l o măsură nocivă pentru numeroase sectoare economice.

Oficialul din Guvern a transmis că ar accepta și o variantă de retragere treptată a IMCA (impozitul minim pe cifra de afaceri), dacă aceasta ar reprezenta soluția agreată în coaliție. În același timp, el susține că anul 2026 poate aduce primele semne clare de relansare economică, contrar estimărilor mai prudente venite de la Președinția României.

Tánczos Barna a explicat, într-o intervenție la Digi24, că impozitul minim pe cifra de afaceri ar trebui anulat, menționând că ar putea fi de acord și cu un calendar de eliminare în etape, dacă acest lucru ar fi decis în cadrul coaliției.

„Trebuie anulat. Eu aş putea să accept şi o scoatere treptată, adică nu imediat, dar, dacă există un consens în coaliţie pentru eliminare, eu m-aş bucura”, a spus Tánczos Barna.

El a transmis că nimeni dintre inițiatori nu mai susține măsura și a subliniat că există discuții active la Ministerul Finanțelor, unde săptămâna trecută au avut loc două ședințe dedicate acestui subiect, iar în zilele următoare este programată o nouă întâlnire.

Vicepremierul a afirmat că taxa este considerată dăunătoare pentru numeroase domenii, amintind că industria auto resimte puternic impactul negativ al impozitului.

Potrivit acestuia, în cadrul unei conferințe dedicate sectorului auto, companiile anunțau deja dificultăți generate de aplicarea taxei de 1%.

„Sunt discuţii la nivelul Ministerului Finanţelor. Săptămâna trecută au fost două şedinţe pe tema asta, săptămâna aceasta o să avem o altă întâlnire pe această temă. (…) Trebuie găsită o soluţie, pentru că 1% pe cifra de afaceri, într-adevăr, este nocivă pentru multe sectoare. Săptămâna trecută am fost la o conferinţă a industriei auto şi acolo se simte foarte puternic această influenţă negativă”, a adăugat Tánczos Barna.

Și USR susține eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, avertizând că aceasta descurajează investițiile și lovește în firmele cu activitate intensă pe piața locală. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat recent că marii investitori, atât români, cât și străini, reclamă această taxă ca fiind un obstacol major pentru dezvoltare, precizând că până cel târziu în decembrie vor fi luate deciziile necesare.

În privința perspectivelor economice pentru anul 2026, Tánczos Barna s-a arătat mai optimist decât președintele României, Nicușor Dan, care anticipa o relansare abia în 2027.

Vicepremierul consideră că în a doua parte a anului 2026 se va observa o scădere a inflației, iar după aproximativ șase luni se va resimți un impact pozitiv în economie, inclusiv în zona comerțului.

„Eu sunt mai optimist. Cred că în a doua parte a lui 2026 o să vedem o scădere a inflației. Undeva după 6 luni vom vedea un impact pozitiv. Comerțul se va relansa”, spune demnitarul.

Totuși, el a avertizat că statul nu își mai permite derapaje bugetare și a subliniat necesitatea limitării costurilor publice. În opinia sa, dacă nu se reușește o reducere de 10–15%, cheltuielile trebuie cel puțin menținute sub control, întrucât statul are nevoie de o structură mai suplă și mai eficientă.