Ministerul Finanțelor a prezentat, luni seară, o analiză detaliată a evoluției încasărilor din TVA pentru primele nouă luni din 2025, cu accent pe perioada iulie-septembrie, când s-au înregistrat schimbări importante în comportamentul de consum și în dinamica raportărilor fiscale, generate atât de efecte sezoniere, cât și de majorarea cotei de TVA de la 19% la 21% aplicată începând cu 1 august.

Potrivit instituției, încasările din TVA din trimestrul al treilea au atins aproximativ 35,48 miliarde de lei, contribuind decisiv la creșterea totală la 94,75 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului. Reprezentanții Ministerului subliniază că mai bine de două treimi din veniturile suplimentare colectate în 2025 comparativ cu anul trecut provin chiar din intervalul iulie-septembrie, ceea ce arată un ritm semnificativ mai accelerat în partea a doua a anului.

Potrivit comunicatului transmis, încasările din TVA din perioada iulie-septembrie au fost cu 6,74 miliarde de lei mai mari decât cele din aceeași perioadă din 2024, dintre care 4,57 miliarde de lei reprezintă creșterea strict aferentă trimestrului III.

Ministerul a precizat că ritmul de creștere al acestor încasări în intervalul iulie-septembrie 2025 a fost de 14,8%, comparativ cu o medie de 3,8% în primele șase luni ale anului, raportate la aceleași perioade din 2024.

În ceea ce privește lunile august și septembrie, datele ANAF arată că instituția a colectat 12.556,82 milioane lei în august și 12.207,44 milioane lei în septembrie. Reprezentanții Ministerului Finanțelor au explicat că, în mod tradițional, luna august este una dintre lunile cu cel mai redus nivel al activității economice, ceea ce determină și o bază fiscală mai mică.

Deși august 2025 a beneficiat de un volum de consum ridicat, alimentat artificial de cumpărăturile anticipate operate în iulie înainte de majorarea cotei TVA, nivelul rămâne totuși în limitele sezonalității specifice.

Oficialii au subliniat că încasările din luna septembrie reflectă integral baza fiscală din luna august, întrucât facturile emise în august sunt declarate și achitate la ANAF în jurul datei de 25 septembrie.

Astfel, explică Ministerul, septembrie nu reflectă încă impactul complet al TVA majorate la 21%, ci este influențat de activitatea economică redusă din august, o lună în care companiile operează de regulă cu personal redus, facturarea scade, iar consumul general se diminuează.

Potrivit Finanțelor, în fiecare an, încasările din luna septembrie reprezintă aproximativ 97-98% din cele ale lunii august, indiferent de contextul fiscal sau politic, ceea ce confirmă caracterul structural al sezonalității. Instituția insistă că aceasta nu reprezintă o deteriorare a colectării, ci un fenomen repetitiv, care se regăsește în seriile statistice din anii precedenți.

La efectul sezonier s-a adăugat, în 2025, un comportament de consum influențat direct de majorarea TVA. Ministerul explică faptul că, în iulie, atât consumatorii, cât și companiile au accelerat achizițiile de bunuri pentru a evita creșterea TVA de la 1 august, ceea ce a generat un volum considerabil mai mare de vânzări. Această creștere a dus la o bază fiscală mai mare pentru luna iulie, iar TVA aferent acestei luni a fost colectată pe 25 august, ceea ce a făcut ca încasările din august să fie mai mari decât în mod normal. Prin comparație, septembrie, care reflectă luna august — o lună slabă economic — pare inferioră doar prin prisma acestui decalaj tehnic și comportamental.

Totodată, Ministerul Finanțelor a precizat că majorarea cotei de TVA la 21% nu se observă integral în încasările din septembrie din două motive tehnice. Primul ține de comportamentul anticipativ din iulie, care a mutat o mare parte a consumului înainte de termen. Al doilea ține de faptul că luna august are în mod structural o activitate economică redusă, iar baza fiscală slăbită nu poate fi compensată imediat de creșterea cotei.

Finanțele au mai punctat că luna septembrie este și o perioadă în care cresc rambursările de TVA, ceea ce reduce net-ul colectat. În această lună, ANAF procesează un număr ridicat de deconturi cu opțiune de rambursare, mai ales din partea companiilor care și-au încetinit activitatea în august sau care depun declarațiile cu întârziere, generând regularizări suplimentare.

Instituția susține că toate aceste elemente arată că diferența dintre august și septembrie nu este rezultatul unei scăderi a eficienței colectării, ci o combinație de factori sezonieri, comportamentali și tehnici, care se regăsesc anual. În plus, Finanțele anticipează că lunile următoare vor aduce o revenire a încasărilor, odată cu intensificarea activității economice specifice sezonului de toamnă.

Vezi aici întreg comunicatul Ministerului Finanțelor.

Senatorul PSD Felix Stroe a scris, luni, pe Facebook, că ”analiza execuţiilor bugetare arată că TVA-ul majorat aduce mai puţine încasări la bugetul statului, ca pondere în PIB, faţă de perioada dinaintea majorării. Mai mult decât atât, nu contribuie la scăderea deficitului şi prin urmare este un EŞEC”.

”Din nefericire, tot acum plătim cu toţii preţul lipsei de viziune economică a premierului în funcţie, respectiv o inflaţie reaprinsă, dublă faţă de începutul anului, ca urmare a creşterii TVA şi a renunţării la plafonarea preţului energiei. De remarcat diferenţa dintre cât TVA – ca pondere în PIB – se încasa în 2021 şi 2022 ( 6,1 % din PIB) şi cât se încasează acum ( 5,7% din PIB), deşi, din luna august cotele de TVA au crescut – de la 5 şi 9%, la 11%, pentru cota redusă şi de la 19% la 21%, pentru cea generală”, a mai scris social-democratul, nefiind singurul reprezentant al PSD care a transmis mesaje de acest gen.

”Alternativa PSD la măririle de TVA şi de impozite a fost şi rămâne stimularea economiei, deci implicit a încrederii şi a consumului, secondată de impozitarea progresivă, care este mult mai etică şi justă social”, a mai transmis Felix Stroe.