Grecia a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2025 venituri turistice de peste 20 de miliarde de euro, marcând o creștere anuală de aproximativ 9%, conform raportărilor presei locale și datelor Băncii Centrale a Greciei. Numărul total al vizitatorilor a ajuns la 31,6 milioane, ceea ce reprezintă o majorare de 4% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Creșterea se regăsește și în traficul aerian și terestru, aeroporturile și punctele de frontieră înregistrând un plus de 4,3% al pasagerilor. Din totalul turiștilor, 18,8 milioane au provenit din Uniunea Europeană, cu un avans modest de 0,8%, iar 12,7 milioane au venit din afara blocului comunitar, ceea ce reprezintă o creștere de 9,3%.

Cei mai numeroși vizitatori europeni au fost germanii, cu aproape 4,8 milioane, urmați de italieni (1,9 milioane), în timp ce sosirile francezilor au înregistrat o scădere ușoară, la 1,8 milioane. În rândul turiștilor non-UE, vizitatorii din Marea Britanie și SUA au crescut până la 4 milioane, respectiv 1,2 milioane.

Veniturile generate de turiștii europeni au totalizat 10,9 miliarde de euro, în creștere cu 5,6%, iar cei din afara UE au contribuit cu 8,1 miliarde de euro, marcând un avans de 12,7%. Totuși, luna septembrie a adus un recul de 3,6% al încasărilor, în principal din cauza unei scăderi de 10,2% a veniturilor provenite de la turiștii europeni.

Analiștii estimează că Grecia va continua să beneficieze de pe urma turismului, un sector crucial pentru economia națională. În 2024, veniturile din turism au depășit 21 de miliarde de euro, reprezentând mai mult de un sfert din PIB și susținând aproximativ două milioane de locuri de muncă.

Grecia este o destinație turistică de top, renumită pentru plajele sale spectaculoase, siturile arheologice impresionante și viața de noapte vibrantă. Țara oferă o varietate de experiențe, de la explorarea istoriei antice la relaxarea pe insule idilice

Sezonul turistic principal este din mai până în octombrie. Lunile iulie și august sunt cele mai aglomerate și mai calde. Primăvara (martie-mai) și toamna (septembrie-noiembrie) oferă temperaturi mai blânde și mai puțini turiști.

Ca cetățean român (membru UE), puteți călători în Grecia cu cartea de identitate sau pașaportul valabil. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă ferm încheierea unei asigurări medicale de călătorie înainte de plecare.