Primul adus a fost Dorian Potra, fiul lui Horațiu Potra, într-o dubă însoțită de mascați înarmați. În a doua dubă se afla nepotul său, Alexandru Cosmin Potra, iar în ultima mașină de Poliție era chiar Horațiu Potra, liderul presupusei grupări de mercenari. Cei trei sunt audiați în dosarul în care au fost arestați în lipsă în februarie, după ce au părăsit România la începutul anului și au fost ulterior depistați în Dubai, în septembrie.

Joi au fost escortați în țară, pe Aeroportul Otopeni, sub pază. Instanța urmează să decidă dacă menține arestarea preventivă sau dacă dispune o măsură preventivă mai blândă pentru membrii familiei Potra.

Ministrul Justiţiei a subliniat că Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, nu s-au întors în ţară voluntar, ca semn de cooperare cu autorităţile, ci au fost aduşi sub constrângere, în baza mandatelor de arestare şi a procedurilor de extrădare.

„Aducerea în România a celor trei persoane urmărite internațional este – și cred că trebuie să spun acest lucru – un succes al autorităților române în cadrul unei proceduri de extrădare. Aceste persoane au părăsit România, au plecat din țară, aveau un mandat de arestare și România a fost nevoită să apeleze la instrumentele de cooperare judiciară. (…) Aducerea lor în țară este, repet, rezultatul unei proceduri de extrădare, ele nu au venit voluntar și liber pentru a se prezenta în fața autorităților, ci au venit sub imperiul unui mandat de arestare”, a declarat Marinescu.

Ministrul a precizat că, deşi un fugar care acceptă procedura de extrădare poate simplifica desfăşurarea acesteia, rămâne totuşi vorba despre o extrădare şi nu despre o întoarcere voluntară în ţară.

„Ei au venit sub coerciție în România, au fost aduși sub imperiul unui mandat de arestare”, a ţinut el să puncteze.

“Astăzi, 20 noiembrie, cetățenii români Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra au fost aduși pe teritoriul național, urmare a finalizării cu succes a procedurii de extrădare.

Cetățenii români sus-menționați au fost predați, urmare a demersurilor realizate de Ministerul român al Justiției, într-un timp record și datorită bunei cooperări cu omologii emiratezi.

De asemenea, mulțumim și misiunii diplomatice a României la Abu Dhabi, precum și colegilor din Poliția Română, care au adus în țară persoanele solicitate”, potrivit comunicatului Ministerului Justiției.