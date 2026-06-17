Mercenarul Horațiu Potra, pus în libertate și plasat în arest la domiciliu de ÎCCJ. Ce obligații are

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis miercuri înlocuirea măsurii arestului preventiv în cazul lui Horațiu Potra cu măsura arestului la domiciliu. Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată după admiterea contestației formulate de inculpat împotriva unei decizii anterioare a Curții de Apel București.

Potrivit minutei instanței, judecătorii Înaltei Curți au admis contestația depusă de Horațiu Potra împotriva încheierii pronunțate la data de 10 iunie 2026 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel București.

Ca urmare, magistrații au decis înlocuirea măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Măsura va fi aplicată în intervalul 17 iunie – 16 iulie 2026 inclusiv.

Conform deciziei instanței, pe durata arestului la domiciliu, Horațiu Potra nu va avea voie să părăsească locuința fără acordul organelor judiciare și va trebui să se prezinte în fața instanței ori de câte ori va fi citat.

De asemenea, instanța i-a interzis să comunice, direct sau indirect, cu ceilalți inculpați din dosar și cu martorii propuși prin rechizitoriu.

Totodată, judecătorii au dispus monitorizarea permanentă a acestuia prin intermediul unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Instanța a stabilit și o altă obligație importantă.

„În temeiul art. 221 alin. (3) raportat la art. 215 alin. (2) lit. j) din Codul de procedură penală impune inculpatului Potra Horaţiu obligaţia să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.”

Judecătorii au atras atenția că nerespectarea obligațiilor impuse poate duce la revenirea la măsura arestului preventiv.

„În baza art. 221 alin. (4) din Codul de procedură penală, atrage atenţia inculpatului Potra Horaţiu că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.”

Supravegherea respectării măsurii va fi realizată de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

Prin aceeași hotărâre, Înalta Curte a dispus eliberarea lui Horațiu Potra de sub puterea mandatului de arestare preventivă emis la 28 februarie 2025, cu condiția să nu fie reținut sau arestat într-o altă cauză.

„Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Potra Horaţiu (…) dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.”

Decizia este definitivă și a fost pronunțată în camera de consiliu la data de 17 iunie 2026.

Cheltuielile judiciare aferente soluționării contestației vor rămâne în sarcina statului.