Operațiunea JUPITER 5 s-a încheiat. Peste 1.100 de percheziții și 166 de persoane vizate de măsuri preventive

SURSA FOTO: Facebook, Poliția Română „Operațiunea JUPITER 4: 267 de percheziții și 118 persoane vizate pentru prejudicii de peste 61 de milioane de lei”

Operațiunea „JUPITER 5”, desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), s-a încheiat după cinci zile de acțiuni. Bilanțul anunțat de autorități include sute de dosare penale, peste o mie de percheziții și măsuri preventive dispuse față de zeci de persoane.

Acțiunile au vizat o gamă largă de infracțiuni, de la evaziune fiscală și contrabandă până la fapte de corupție și infracțiuni de mediu.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Operațiunea „JUPITER 5” a avut loc în perioada 8-12 iunie 2026 și s-a desfășurat în cadrul a 300 de dosare penale.

Anchetatorii au investigat în principal infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere, infracțiuni privind protecția mediului, încălcarea regimului armelor și munițiilor, infracțiuni silvice, furt, infracțiuni de serviciu și fapte de corupție.

În cele cinci zile ale operațiunii au fost organizate 258 de acțiuni operative, fiind puse în executare 1.170 de mandate de percheziție domiciliară și 535 de mandate de aducere.

Autoritățile precizează că activitățile au vizat 403 suspecți la nivel național.

În urma activităților desfășurate, procurorii și polițiștii au dispus măsuri preventive față de 166 de persoane.

Dintre acestea, 59 de persoane au fost reținute, opt au fost arestate preventiv, trei au fost plasate în arest la domiciliu, iar 96 au fost puse sub control judiciar. Două dintre măsurile de control judiciar au fost dispuse pe cauțiune.

Parchetul a precizat că în cadrul dosarelor instrumentate au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare totală de peste 141,4 milioane de lei, în vederea recuperării prejudiciilor și garantării executării eventualelor obligații stabilite de instanțe.

Pe parcursul operațiunii au fost ridicate și indisponibilizate numeroase bunuri. Printre acestea se numără aproximativ 600.000 de țigarete de contrabandă, peste 10.000 de articole pirotehnice, 40 de arme letale și 55 de arme neletale.

De asemenea, autoritățile au confiscat peste 69 de tone de deșeuri și substanțe periculoase, 790 de litri de motorină, 583 de metri cubi de material lemnos, 137 de instrumente muzicale și 12.073 de componente pentru instrumente muzicale.

Lista bunurilor indisponibilizate include și peste 8.000 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, aproximativ 250 de grame de bijuterii din aur și suma de 458.590 de lei.

Potrivit Parchetului General, rezultatele obținute demonstrează capacitatea instituțională a Ministerului Public și a structurilor de poliție judiciară de a desfășura operațiuni complexe la nivel național.

Reprezentanții instituției au transmis că amploarea Operațiunii „JUPITER 5” confirmă capacitatea autorităților de a acționa coordonat pentru combaterea fenomenului infracțional, protejarea valorilor sociale și recuperarea prejudiciilor produse prin săvârșirea de infracțiuni.