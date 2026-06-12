Operațiunea JUPITER scoată la iveală o fraudă de aproape 2 milioane de lei. Cinci persoane și 16 firme sunt cercetate pentru evaziune fiscală

Cinci persoane fizice și 16 societăți comerciale din județul Bihor sunt cercetate într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, instrumentat în cadrul Operațiunii JUPITER. Potrivit anchetatorilor, administratorii firmelor ar fi creat un circuit financiar complex pentru a evita declararea unor venituri importante și pentru a se sustrage de la plata taxelor către bugetul de stat.

Ancheta desfășurată de procurori și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor vizează o femeie de 45 de ani și un bărbat de 52 de ani, ambii din comuna Gepiu, precum și o femeie de 47 de ani, un bărbat de 47 de ani și un alt bărbat de 76 de ani, toți din municipiul Oradea. De asemenea, sunt investigate 16 societăți comerciale cu sediul în localitatea Gepiu.

Conform investigației, în perioada 15 aprilie 2020 – 5 noiembrie 2024, femeia de 45 de ani, administrator al uneia dintre firmele din Gepiu, ar fi utilizat atât societatea pe care o administra, cât și alte 15 firme afiliate, administrate oficial de celelalte patru persoane cercetate. Prin intermediul acestora ar fi fost creat un circuit financiar complex menit să reducă obligațiile fiscale și să evite plata taxelor datorate statului.

Anchetatorii susțin că societățile afiliate au fost înființate și folosite pentru emiterea de facturi fără TVA, ceea ce ar fi permis diminuarea sarcinii fiscale a firmei principale și practicarea unor prețuri mai competitive pe piață. Totodată, aceste firme ar fi fost utilizate pentru construirea unui circuit economico-financiar complex prin care sumele încasate, în special de la unități administrativ-teritoriale și alte autorități publice, erau retrase masiv în numerar cu ajutorul cardurilor bancare.

Scopul urmărit ar fi fost menținerea veniturilor societății beneficiare sub pragul de 300.000 de lei prevăzut de legislația fiscală. Depășirea acestui plafon ar fi impus emiterea de facturi cu TVA, iar prin menținerea veniturilor sub limită, firma ar fi putut rămâne pentru o perioadă mai lungă în regimul de impozitare aplicabil microîntreprinderilor.

În urma acestor practici, societatea administrată de femeia de 45 de ani s-ar fi sustras de la plata unor obligații fiscale în valoare totală de 1.986.598 de lei. Suma reprezintă TVA, impozit pe veniturile microîntreprinderilor și impozit pe profit datorate bugetului de stat.

„Societăţile afiliate au fost create şi utilizate atât pentru emiterea de facturi fără TVA, ceea ce permitea diminuarea sarcinii fiscale a primei societăţi şi oferirea de preţuri competitive pe piaţă, cât şi pentru crearea unui circuit economico-financiar complex, având ca rezultat ridicări masive de numerar cu cardul de pe acestea a sumelor încasate, cu preponderenţă de la unităţile administrative, scopul urmărit pentru societatea beneficiară fiind înregistrarea de venituri până în pragul de 300.000 de lei, prevăzut de legislaţia fiscală ca limită care, odată depăşită, presupunea emiterea de facturi cu TVA şi menţinerea pentru o perioadă mai îndelungată a primei societăţi ca plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor”, au transmis anchetorii.

Anchetatorii mai arată că, pe baza unor documente financiare false, banii erau retrași în numerar de la bancomatele instituțiilor bancare. Cele cinci persoane care administrau firmele implicate în presupusul circuit financiar fictiv au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor pentru audieri.

În vederea recuperării prejudiciului produs bugetului general consolidat al statului, procurorul de caz a dispus instituirea unor măsuri asigurătorii asupra a nouă imobile și 11 autovehicule aparținând persoanelor cercetate. Bunurile indisponibilizate au o valoare totală estimată la 3.102.000 lei.