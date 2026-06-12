Investițiile în economia României, în creștere în primele trei luni din 2026. Au depășit 41 de miliarde de lei

Investițiile nete realizate în economia națională au însumat 41,006 miliarde de lei în primul trimestru al anului 2026, în creștere cu 4,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor provizorii publicate vineri, 12 iunie, de Institutul Național de Statistică (INS).

În primele trei luni ale anului, valoarea investițiilor nete a ajuns la 41.006,2 milioane de lei, comparativ cu 36.698,6 milioane de lei în trimestrul I din 2025. Indicele de preț a fost de 106,6%, iar indicele de volum a indicat o creștere de 4,8%, conform datelor publicate de INS.

Cea mai mare componentă a investițiilor a fost reprezentată de lucrările de construcții noi, care au totalizat 25.113,8 milioane de lei, față de 21.328,9 milioane de lei în perioada similară a anului trecut. Acestea au înregistrat un avans de 10,1% în volum și și-au majorat ponderea în totalul investițiilor de la 58,1% la 61,2%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Indicator Trimestrul I 2025 (mil. lei) Trimestrul I 2026 (mil. lei) Indice de preț (% față de T1 2025) Indice de volum (% față de T1 2025) Structură T1 2025 (%) Structură T1 2026 (%) TOTAL 36.698,6 41.006,2 106,6 104,8 100,0 100,0 Lucrări de construcții noi 21.328,9 25.113,8 106,9 110,1 58,1 61,2 Utilaje (inclusiv mijloace de transport) 9.746,9 12.221,3 105,2 119,2 26,6 29,8 Alte cheltuieli 5.622,8 3.671,1 110,1 59,3 15,3 9,0

Investițiile în utilaje, inclusiv mijloace de transport, au crescut semnificativ. Acestea au ajuns la 12.221,3 milioane de lei, comparativ cu 9.746,9 milioane de lei în primul trimestru din 2025. Creșterea în volum a fost de 19,2%, iar ponderea în totalul investițiilor a urcat de la 26,6% la 29,8%.

În schimb, categoria „alte cheltuieli” a înregistrat o scădere accentuată. Valoarea acesteia s-a redus de la 5.622,8 milioane de lei la 3.671,1 milioane de lei, ceea ce corespunde unei diminuări de 40,7% în volum. Ponderea sa în totalul investițiilor a coborât de la 15,3% la 9%.

INS precizează că majorarea investițiilor nete din economia națională a fost determinată de creșterile înregistrate la lucrările de construcții noi și la utilaje, în timp ce reducerea cheltuielilor din categoria „alte cheltuieli” a avut un efect negativ asupra evoluției generale.

Potrivit structurii investițiilor pe activități economice, sectorul construcțiilor a avut cea mai mare pondere în primul trimestru din 2026, de 38,3%, comparativ cu 39,3% în aceeași perioadă din 2025. Industria și-a majorat ponderea de la 17,2% la 20,5%, în timp ce comerțul și serviciile au coborât de la 21% la 19,8%.

În agricultură, ponderea investițiilor a crescut de la 3,7% la 6%, iar categoria „alte ramuri” a scăzut de la 18,8% la 15,4%. În această categorie sunt incluse administrația publică și apărarea, învățământul, sănătatea și asistența socială, precum și activitățile de spectacole, culturale și recreative.

INS explică faptul că investițiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării și reconstrucției celor existente. În această categorie sunt incluse și serviciile legate de transferul dreptului de proprietate asupra mijloacelor fixe existente și a terenurilor achiziționate de la alte unități sau de la populație, precum taxele notariale, comisioanele, cheltuielile de transport și de manipulare.

Categoria „alte cheltuieli de investiții” cuprinde cheltuieli pentru lucrări geologice și de foraj, cumpărarea animalelor de muncă, producție și reproducție, plantații de viță-de-vie, pomi și împăduriri, achiziționarea obiectelor de inventar gospodăresc de natura mijloacelor fixe, studiile de cercetare și proiectare legate de obiectivele de investiții, precum și serviciile aferente transferului de proprietate.

Institutul Național de Statistică mai arată că, odată cu intrarea în vigoare a noii clasificări a activităților din economia națională CAEN Rev. 3, începând cu 1 ianuarie 2025, și actualizarea obiectului de activitate al agenților economici conform noii clasificări, din anul 2026 colectarea datelor pentru toate cercetările statistice realizate în întreprinderi se desfășoară potrivit CAEN Rev. 3.