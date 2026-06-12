Regula 10-15%. Informație pentru cei care pun bani la saltea. Ce trebuie să faceți neapărat: Un nivel foarte bun pentru majoritatea oamenilor

Mulți români spun că nu reușesc să economisească suficient pentru viitor, indiferent de nivelul veniturilor. În cadrul podcastului „Banii Vorbesc”, Dan Sulică a explicat care este procentul considerat sănătos pentru economisire și de ce problema nu este întotdeauna salariul, ci modul în care sunt gestionate cheltuielile și obiectivele financiare.

Una dintre cele mai frecvente întrebări adresate specialiștilor în finanțe personale este legată de suma care ar trebui pusă deoparte lunar.

Nu există o regulă universal valabilă, însă Dan Sulică consideră că pentru majoritatea oamenilor există un prag care poate fi atins fără sacrificii majore.

„10-15% este un nivel foarte bun pentru majoritatea oamenilor.”

Potrivit acestuia, important nu este doar procentul economisit, ci capacitatea de a transforma economisirea într-un obicei constant.

Mulți oameni încearcă să economisească sume foarte mari pentru câteva luni, după care renunță complet. O abordare mai eficientă este construirea unui sistem care poate fi menținut ani la rând.

Dan Sulică atrage atenția că există persoane care câștigă bine și totuși nu reușesc să acumuleze economii.

Pe măsură ce veniturile cresc, cresc și cheltuielile, iar diferența dintre cele două rămâne aproape neschimbată.

Acest fenomen este cunoscut în finanțele personale drept „inflația stilului de viață”.

În loc să direcționeze o parte din veniturile suplimentare către investiții sau economii, mulți oameni își cresc nivelul de consum.

Rezultatul este că, după ani întregi de muncă, patrimoniul acumulat rămâne modest.

În opinia specialistului, una dintre cele mai mari greșeli este concentrarea excesivă asupra randamentelor.

Mulți investitori petrec timp încercând să găsească instrumentul financiar perfect și ignoră ceea ce contează cu adevărat în faza de acumulare.

„Nu randamentele te vor face mai bogat. Nu ele îți vor crește portofoliu în primii ani, în primii cinci, șapte, opt ani, nu, ci investițiile, banii noi cu care tu vii în fiecare lună.”

Potrivit lui Dan Sulică, în primii ani contribuțiile regulate reprezintă principalul motor al creșterii portofoliului.

Cu alte cuvinte, diferența dintre cineva care investește constant și cineva care investește ocazional poate fi mai importantă decât diferența dintre două produse financiare.

Unul dintre cele mai puternice mesaje transmise în cadrul podcastului este că succesul financiar depinde în mare măsură de comportamentul investitorului.

„Tu ești combustibilul portofoliului tu.”

Dan Sulică explică faptul că oamenii tind să creadă că succesul vine din alegerea unei acțiuni sau a unui ETF excepțional.

În realitate, factorul decisiv este capacitatea de a genera venituri, de a economisi și de a investi constant.

Acesta este motivul pentru care educația financiară și dezvoltarea profesională rămân esențiale.

În cadrul discuției, specialistul a revenit asupra ideii că investiția în propria persoană produce adesea cele mai mari randamente.

„Investiția în educație, sincer, este cea mai bună.”

Potrivit acestuia, creșterea competențelor și a valorii profesionale poate genera venituri suplimentare mult mai mari decât diferențele de randament dintre două produse financiare.

„Problema a mult să concentrează direct cum să câștig mai mulți bani, când ar trebui să se gândească cum să-mi cresc eu valoarea ca ce produc societății să fie mai de valoare și în felul ăsta să produc mai mulți bani.”

Mesajul transmis de Dan Sulică este că independența financiară nu se construiește prin câștiguri spectaculoase obținute peste noapte, ci prin economisire constantă, investiții regulate și dezvoltare profesională pe termen lung.