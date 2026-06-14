Mulți tineri cad în această capcană și își pierd banii. Avertisment pentru investitorii la început de drum

Tinerii care amână investițiile până când vor avea venituri mai mari ar putea pierde unul dintre cele mai importante avantaje financiare: timpul. În cadrul podcastului „Banii Vorbesc”, Dan Sulică, fondatorul proiectului Idei și Bani, a explicat de ce începutul timpuriu contează mai mult decât suma investită și de ce educația financiară este cea mai profitabilă investiție la început de drum.

Potrivit lui Dan Sulică, primul pas pentru orice tânăr care dorește să investească nu este alegerea unei acțiuni sau a unui ETF, ci înțelegerea propriului profil de risc și a modului în care funcționează investițiile.

Acesta a subliniat că nu există o strategie universal valabilă, deoarece fiecare persoană are venituri, obiective și toleranță la risc diferite.

„Primul, primul, primul pas este ăla pe care îl facem înainte de a face investiții propriu-zis când trebuie să ne informăm puțin și trebuie să înțelegem care este povestea adevărată cu investițiile și care este povestea noastră personală și cum le putem îmbina pe una cu cealaltă.”

Expertul consideră că una dintre cele mai mari greșeli este evitarea completă a riscului sau, dimpotrivă, asumarea unor riscuri exagerate în căutarea câștigurilor rapide.

În opinia sa, mulți investitori pornesc de la premisa greșită că orice risc trebuie evitat.

„Riscul este văzut în investiții ca un lucru rău. (…) Riscul rezonabil, asumat, cunoscut, este un lucru bun. Pentru că de multe ori instrumentele astea care au un risc rezonabil sunt cele care aduc profituri cele mai mari.”

Dan Sulică avertizează că există două extreme periculoase. Pe de o parte, tinerii care urmăresc câștiguri spectaculoase prin investiții speculative, iar pe de altă parte cei care aleg exclusiv instrumente foarte conservatoare.

„Una dintre capcanele lor este că își asumă ori riscuri prea mari să duc să investească în niște companii individuale care sunt foarte mici, care sunt dubioase sau știu și eu ce criptomonedă obscură urmări niște profituri mari de 100x sau ceva de genul acesta și după aceea se miră că într-un an sau doi le crapă investiția și au rămas pe zero.”

Unul dintre principalele mesaje ale podcastului este că persoanele aflate la începutul vieții profesionale își pot permite o expunere mai mare pe acțiuni și ETF-uri, tocmai datorită orizontului lung de timp.

„Având un timp foarte lung la dispoziție, îți poți accepta un nivel de risc mai mare. Te poți duce pe o parte mai importantă în acțiuni, să zicem 70-80%.”

Sulică susține că timpul este cel mai valoros aliat al investitorului, iar sumele aparent mici investite constant pot produce rezultate surprinzătoare peste câteva decenii.

„Fiecare sută de Euro. Fiecare sută de lei pe lună pe care tu o investești atunci, dată fiind durata timpului extrem de mare, Este aur curat.”

Deși discuția a avut ca temă investițiile financiare, atât Dan Sulică, cât și Laurențiu Mihai au insistat asupra faptului că educația și dezvoltarea profesională rămân prioritare în primii ani de carieră.

Laurențiu Mihai a explicat că investiția în competențe poate genera venituri mai mari, iar acestea pot fi direcționate ulterior către portofoliul de investiții.

Dan Sulică a fost și mai categoric.

„Investiția în educație, sincer, este cea mai bună.”

Acesta consideră că oamenii se concentrează prea mult pe întrebarea „cum să câștig mai mulți bani” și prea puțin pe creșterea propriei valori profesionale.

„Problema a mult să concentrează direct cum să câștig mai mulți bani, când ar trebui să se gândească cum să-mi cresc eu valoarea ca ce produc societății să fie mai de valoare și în felul ăsta să produc mai mulți bani.”

Un alt mesaj important transmis în cadrul podcastului este că, în primii ani, succesul nu vine din randamente spectaculoase, ci din consecvență.

Dan Sulică recomandă investițiile recurente, chiar și cu sume mici, pentru formarea unui obicei sănătos.

„Nu randamentele te vor face mai bogat. Nu ele îți vor crește portofoliu în primii ani, în primii cinci, șapte, opt ani, nu, ci investițiile, banii noi cu care tu vii în fiecare lună.”

Expertul atrage atenția că mulți investitori începători caută metode rapide de îmbogățire și ignoră adevăratul motor al acumulării de avere: economisirea constantă și investițiile regulate.

„Tu ești combustibilul portofoliului tău.”

Potrivit acestuia, cei care reușesc să economisească și să investească în mod constant 10-15% din venituri, fără să își afecteze semnificativ nivelul de trai, pot construi în timp un portofoliu care să le ofere independență financiară și mai multă libertate în deciziile de viață.