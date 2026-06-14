Datoria publică a României a depășit 60% din PIB. Statul a acumulat obligații de peste 1.170 de miliarde de lei

Datoria administrației publice a continuat să crească în primul trimestru al anului 2026, depășind pragul de 1.170 de miliarde de lei. Datele publicate de Ministerul Finanțelor arată că nivelul datoriei guvernamentale a ajuns la peste 60% din Produsul Intern Brut, în contextul în care statul a continuat să se împrumute pentru finanțarea deficitului bugetar și a cheltuielilor publice.

Potrivit datelor oficiale, datoria administrației publice a ajuns în martie 2026 la 1.170 de miliarde de lei, față de 1.132 de miliarde de lei în februarie. Astfel, într-o singură lună, obligațiile financiare ale statului au crescut cu aproximativ 38 de miliarde de lei.

Creșterea se reflectă și în raportarea la economia națională. Dacă în februarie datoria reprezenta 58,2% din PIB, în martie aceasta a urcat la 60,2% din PIB, potrivit calculelor realizate pe baza celor mai recente date privind produsul intern brut publicate de Institutul Național de Statistică.

Depășirea pragului de 60% din PIB este un indicator urmărit atent atât de investitori, cât și de instituțiile europene, deoarece reflectă nivelul de îndatorare al statului în raport cu capacitatea economiei de a genera venituri.

Cea mai mare parte a datoriei guvernamentale este reprezentată de împrumuturile contractate pe termen mediu și lung. În martie, acestea au ajuns la aproximativ 1.112 miliarde de lei, în creștere față de 1.073 de miliarde de lei în luna precedentă.

În schimb, datoria pe termen scurt a înregistrat o ușoară reducere, coborând la puțin peste 58 de miliarde de lei.

Structura actuală arată că autoritățile preferă finanțarea prin instrumente cu maturitate mai mare, o strategie care permite distribuirea obligațiilor de plată pe perioade mai lungi, însă implică și costuri suplimentare generate de dobânzi.

Datele Ministerului Finanțelor arată că principalul instrument prin care statul se finanțează rămân titlurile de stat.

Din totalul datoriei publice, aproximativ 940,7 miliarde de lei sunt reprezentați de obligațiuni și alte titluri emise de stat pe piețele financiare.

În paralel, împrumuturile contractate direct de la instituții financiare și organisme internaționale se ridică la peste 207 miliarde de lei.

Aceste cifre evidențiază dependența ridicată a finanțelor publice de accesul continuu la piețele de capital și de capacitatea statului de a atrage investitori pentru refinanțarea datoriei existente și pentru acoperirea necesarului de finanțare.

O parte importantă a datoriei este denominată în moneda națională, însă statul continuă să se împrumute masiv și în valută.

La finalul lunii martie, datoria exprimată în lei se ridica la aproximativ 526 de miliarde de lei. În același timp, obligațiile în euro depășeau echivalentul a 518 miliarde de lei, iar cele în dolari americani ajungeau la aproape 123 de miliarde de lei.

Această structură expune finanțele publice și la riscurile generate de fluctuațiile cursului de schimb, în special în perioadele de volatilitate pe piețele internaționale.

Cea mai mare parte a obligațiilor financiare aparține administrației publice centrale.

În martie 2026, datoria administrației centrale a urcat la 1.145 de miliarde de lei, comparativ cu 1.107 miliarde de lei în februarie. Din această sumă, peste 1.087 de miliarde de lei reprezintă datorii contractate pe termen mediu și lung.

În schimb, administrațiile locale au acumulat datorii de aproximativ 25,4 miliarde de lei, nivel ușor mai mare decât cel înregistrat în luna precedentă.

Datele oficiale indică o majorare atât a datoriei contractate pe piața internă, cât și a celei externe.

Datoria internă a administrației publice a ajuns la peste 582 de miliarde de lei, reprezentând aproape 30% din PIB. În paralel, datoria externă a urcat la peste 588 de miliarde de lei, echivalentul a 30,3% din PIB.

Practic, obligațiile financiare ale statului sunt împărțite aproape egal între finanțarea obținută din interiorul țării și cea atrasă din exterior.

Creșterea accelerată a datoriei publice vine într-un context în care România continuă să se confrunte cu deficite bugetare ridicate și cu necesitatea finanțării unor cheltuieli importante, de la investiții și proiecte europene până la plata salariilor și pensiilor.

Specialiștii atrag atenția că nivelul datoriei nu reprezintă, în sine, un pericol imediat, însă ritmul de creștere și costurile tot mai ridicate ale finanțării pot pune presiune asupra bugetului în anii următori.

Pe măsură ce datoria crește, statul trebuie să aloce sume din ce în ce mai mari pentru plata dobânzilor, ceea ce poate reduce spațiul disponibil pentru investiții și alte programe publice.