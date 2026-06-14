Avertisment pentru cei care investesc în acțiuni și criptomonede. „După aceea au rămas pe zero”

Dorința de a obține câștiguri rapide îi determină pe mulți oameni să intre pe piața investițiilor cu așteptări nerealiste și să își asume riscuri pe care nu le înțeleg pe deplin. În cadrul podcastului „Banii Vorbesc”, Dan Sulică, fondatorul proiectului Idei și Bani, a vorbit despre greșelile pe care le fac frecvent investitorii aflați la început de drum, despre tentația profiturilor spectaculoase și despre importanța educației financiare înainte de orice investiție.

Accesul la platformele de tranzacționare este astăzi mai simplu ca niciodată. Cu câteva click-uri, aproape oricine poate cumpăra acțiuni, ETF-uri sau criptomonede. În același timp, rețelele sociale sunt pline de povești despre oameni care și-au multiplicat investițiile în doar câteva luni.

Potrivit lui Dan Sulică, tocmai această perspectivă a câștigurilor rapide îi împinge pe mulți investitori către decizii neinspirate.

„Una dintre capcanele lor este că își asumă ori riscuri prea mari să duc să investească în niște companii individuale care sunt foarte mici, care sunt dubioase sau știu și eu ce criptomonedă obscură urmări niște profituri mari de 100x sau ceva de genul acesta și după aceea se miră că într-un an sau doi le crapă investiția și au rămas pe zero.”

Specialistul spune că mulți investitori sunt atrași de promisiunea unor câștiguri excepționale și uită să analizeze probabilitatea reală a succesului. În multe cazuri, accentul este pus exclusiv pe câștigul potențial, în timp ce riscul este trecut în plan secund.

Rezultatul poate fi pierderea unei părți importante din economii sau chiar a întregii sume investite.

În cadrul podcastului, specialistul a explicat că una dintre cele mai mari neînțelegeri legate de investiții este modul în care oamenii percep riscul.

Pentru mulți români, riscul este sinonim cu pericolul și cu pierderea banilor. În realitate, spune Dan Sulică, investițiile nu pot exista fără un anumit nivel de risc.

Acesta subliniază însă că există o diferență majoră între riscul asumat în mod conștient și riscul asumat fără înțelegerea consecințelor.

„Riscul rezonabil, asumat, cunoscut, este un lucru bun. Pentru că de multe ori instrumentele astea care au un risc rezonabil sunt cele care aduc profituri cele mai mari.”

Potrivit lui Dan Sulică, obiectivul investitorului nu ar trebui să fie eliminarea completă a riscului, ci înțelegerea lui și alegerea unor investiții compatibile cu propriul profil.

O altă observație făcută în cadrul podcastului este că numeroși investitori petrec foarte mult timp căutând următoarea oportunitate spectaculoasă.

Unii caută acțiunea care va exploda la bursă, alții urmăresc criptomoneda care le-ar putea multiplica banii de zeci de ori. În acest proces, ajung să ignore elementele care stau la baza construirii averii pe termen lung.

Dan Sulică susține că succesul financiar nu vine din câteva decizii spectaculoase, ci din consecvență și disciplină.

„Nu randamentele te vor face mai bogat. Nu ele îți vor crește portofoliu în primii ani, în primii cinci, șapte, opt ani, nu, ci investițiile, banii noi cu care tu vii în fiecare lună.”

Mesajul său este că, în primii ani, diferența este făcută în principal de sumele investite constant și nu de randamentele extraordinare obținute ocazional.

Mulți investitori începători sunt tentați să creadă că succesul depinde exclusiv de alegerea celei mai profitabile investiții.

Dan Sulică explică însă că disciplina financiară are un rol esențial.

Persoanele care investesc regulat, lună de lună, și care își construiesc un plan pe termen lung au șanse mai mari să acumuleze capital decât cei care încearcă permanent să anticipeze următoarea mare oportunitate din piață.

În opinia sa, investițiile trebuie privite ca un proces de durată, nu ca o cursă pentru obținerea unor câștiguri rapide.

În cadrul discuției, Dan Sulică a insistat și asupra unui aspect pe care mulți oameni îl ignoră: importanța investiției în propria dezvoltare.

Acesta consideră că, mai ales la începutul carierei, educația și creșterea competențelor pot aduce beneficii mai mari decât căutarea unor randamente spectaculoase.

Potrivit specialistului, oamenii sunt adesea preocupați de metodele prin care pot câștiga mai mulți bani, fără să se întrebe cum își pot crește valoarea profesională.

„Problema a mult să concentrează direct cum să câștig mai mulți bani, când ar trebui să se gândească cum să-mi cresc eu valoarea ca ce produc societății să fie mai de valoare și în felul ăsta să produc mai mulți bani.”

În opinia sa, o persoană care își dezvoltă constant competențele va avea șanse mai mari să își crească veniturile și, implicit, să dispună de resurse mai mari pentru investiții.

Unul dintre cele mai puternice mesaje transmise în podcast este că succesul investițional nu depinde exclusiv de evoluția piețelor financiare.

Dan Sulică consideră că investitorul însuși reprezintă principalul factor care influențează rezultatele pe termen lung.

„Tu ești combustibilul portofoliului tău.”

Această idee este strâns legată de capacitatea de a economisi, de a investi constant și de a continua să contribuie la dezvoltarea portofoliului indiferent de fluctuațiile pieței.

Potrivit specialistului, cei care își construiesc un obicei din a investi și care înțeleg că acumularea de capital este un proces de durată au șanse mai mari să își atingă obiectivele financiare.

Înainte de a cumpăra acțiuni, ETF-uri sau alte instrumente financiare, Dan Sulică recomandă un lucru esențial: educația financiară.

„Primul, primul, primul pas este ăla pe care îl facem înainte de a face investiții propriu-zis când trebuie să ne informăm puțin și trebuie să înțelegem care este povestea adevărată cu investițiile și care este povestea noastră personală și cum le putem îmbina pe una cu cealaltă.”

Mesajul transmis de specialist este clar: investițiile nu sunt o loterie și nici o metodă de îmbogățire peste noapte. Cei care urmăresc exclusiv profituri spectaculoase își asumă adesea riscuri pe care nu le înțeleg și pot ajunge să piardă bani. În schimb, educația financiară, investițiile regulate și răbdarea rămân ingredientele esențiale pentru construirea unui patrimoniu pe termen lung.