Greșeala pe care o fac mulți părinți când investesc pentru copii. Dan Sulică: „Ăsta este profilul de risc al tău, nu este al copilului”

Tot mai mulți părinți caută soluții pentru a strânge bani pentru viitorul copiilor, însă mulți aleg strategii prea prudente, influențate de propriile temeri. În cadrul podcastului „Banii Vorbesc”, Dan Sulică, fondatorul Idei și Bani, a explicat de ce profilul de risc al unui copil este complet diferit de cel al unui adult și de ce investițiile pe termen lung ar trebui privite dintr-o altă perspectivă.

În ultimii ani, tot mai mulți români au început să investească pentru copiii lor, fie folosind alocația, fie direcționând lunar anumite sume către fonduri de investiții, ETF-uri sau alte instrumente financiare.

Dan Sulică consideră însă că una dintre cele mai frecvente greșeli apare atunci când părinții aleg investițiile pentru copii folosind propriul profil de risc.

„Mulți spun: eu pentru copil vreau ceva foarte sigur. Și atunci îi pun banii în titluri de stat sau în depozite. Dar ăsta este profilul de risc al tău, nu este al copilului.”

Potrivit acestuia, un copil care are la dispoziție 15-20 de ani până la momentul în care va folosi acei bani poate suporta fluctuații pe termen scurt mult mai mari decât un adult aflat aproape de pensionare.

Expertul explică faptul că orizontul foarte lung de timp schimbă complet modul în care trebuie privită o investiție.

În timp ce un adult de 50 sau 60 de ani este preocupat de conservarea capitalului și reducerea riscurilor, un copil are suficient timp pentru a recupera eventualele scăderi ale pieței.

„Copilul are poate 15, 18 sau 20 de ani până va avea nevoie de banii aceia. Este o diferență uriașă față de cineva care investește pentru următorii trei sau cinci ani.”

Potrivit lui Dan Sulică, tocmai acest avantaj face ca investițiile orientate către acțiuni și ETF-uri diversificate să poată avea o pondere mai mare într-un portofoliu construit pentru copii.

În cadrul podcastului s-a discutat și despre posibilitatea investirii regulate a alocației sau a unor sume relativ mici economisite lunar.

Specialistul a explicat că efectul acumulării și al dobânzii compuse poate transforma contribuții aparent nesemnificative în sume importante peste 15-20 de ani.

„Fiecare sută de Euro. Fiecare sută de lei pe lună pe care tu o investești atunci, dată fiind durata timpului extrem de mare, Este aur curat.”

Acesta susține că succesul unei astfel de strategii nu vine din încercarea de a găsi investiția perfectă, ci din disciplină și continuitate.

În opinia sa, investițiile regulate sunt mai importante decât încercarea de a anticipa evoluția piețelor financiare.

Un alt mesaj puternic transmis în cadrul podcastului este că educația financiară valorează adesea mai mult decât suma acumulată în contul copilului.

Dan Sulică consideră că părinții ar trebui să îi implice pe copii în discuții despre economisire, investiții și administrarea banilor încă de la vârste fragede.

În acest fel, copilul nu va primi doar o sumă de bani la majorat, ci și cunoștințele necesare pentru a o administra responsabil.

„Investiția în educație, sincer, este cea mai bună.”

Expertul avertizează că există numeroase cazuri în care tinerii primesc sume importante de bani fără să aibă cunoștințele necesare pentru a le gestiona, iar rezultatul este pierderea rapidă a economiilor acumulate de familie.

Potrivit lui Dan Sulică, obiectivul principal nu este găsirea unei investiții miraculoase, ci construirea unui sistem simplu și sustenabil care să funcționeze ani la rând.

Acesta recomandă investițiile regulate, costurile reduse și diversificarea, evitând produsele speculative sau promisiunile de câștiguri rapide.

În opinia sa, părinții trebuie să privească investițiile pentru copii prin prisma timpului pe care îl au la dispoziție și să nu lase propriile temeri să influențeze deciziile financiare luate pentru cei mici.

Mesajul central al specialistului este simplu: atunci când investești pentru un copil, nu trebuie să te gândești la profilul tău de risc, ci la cel al copilului, care are în față decenii întregi pentru a beneficia de creșterea piețelor financiare.