Pleci în străinătate cu copilul? Documentul care nu este acceptat la frontieră, deși mulți îl au la ei

Minorii care călătoresc în afara României trebuie să aibă documente de călătorie valabile, indiferent dacă destinația se află într-un stat din spațiul Schengen sau într-o țară din afara acestuia.

Mai exact, Poliția de Frontieră precizează că certificatul de naștere nu poate fi folosit pentru trecerea frontierei, acesta neavând statut de document de călătorie.

„Minorii trebuie să dețină, pentru a călători în străinătate, pașaport sau un act de identitate acceptat în țara de destinație, indiferent dacă destinația este într-un stat din spațiul Schengen sau în afara acestuia. Certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie și nu poate fi utilizat pentru trecerea frontierei”, a transmis Poliția de Frontieră.

Instituția recomandă părinților să verifice înainte de plecare dacă documentele copiilor sunt valabile și dacă sunt necesare acte suplimentare în funcție de persoana care îi însoțește. Regulile diferă în funcție de situația concretă a minorului, de la călătoria alături de unul dintre părinți până la deplasarea împreună cu o altă persoană.

Atunci când un minor călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară, în cele mai multe situații, o declarație de acord din partea celuilalt părinte. Documentul trebuie autentificat de notar și prezentat în original la controlul de frontieră.

„În situațiile în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară, de regulă, declarația de acord a celuilalt părinte, autentificată de notar. Documentul poate avea o valabilitate de până la trei ani și trebuie prezentat în original polițistului de frontieră. O copie sau o fotografie a declarației nu înlocuiește documentul original”, maia rată Poliția de Frontieră.

Poliția de Frontieră precizează că există și situații în care declarația celuilalt părinte nu este obligatorie. Acest lucru se aplică atunci când unul dintre părinți exercită exclusiv autoritatea părintească, în cazul în care celălalt părinte a decedat sau atunci când există o hotărâre judecătorească prin care acordul acestuia este înlocuit.

În aceste cazuri, părinții sau reprezentanții legali trebuie să prezinte documentele care dovedesc situația respectivă, pentru ca acestea să poată fi verificate la controlul de frontieră.

Pentru minorii care nu călătoresc împreună cu părinții sau cu reprezentantul legal sunt necesare documente suplimentare. Însoțitorul trebuie să aibă asupra sa actele prevăzute de lege, inclusiv declarația autentificată a părinților sau a reprezentantului legal.

„În cazul în care minorul călătorește însoțit de o altă persoană decât părinții sau reprezentantul legal, pe lângă documentele de călătorie valabile și extrasul de cazier judiciar pentru însoțitor, este necesară și declarația autentificată a părinților sau a reprezentantului legal. Reamintim cu această ocazie faptul că nu mai este nevoie ca însoțitorul să aibă asupra sa, în format fizic, certificatul de cazier judiciar, polițiștii de frontieră având posibilitatea de a-l verifica electronic, la momentul controlului”, punctează Poliția.

Reglementările prevăd că minorii români care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători singuri în străinătate dacă au acordul părinților exprimat printr-o declarație autentificată. Excepția apare în cazul în care minorul are domiciliul sau reședința în statul de destinație, situație în care acesta poate călători neînsoțit fără declarația părinților.

Poliția de Frontieră recomandă părinților și reprezentanților legali să pregătească din timp toate documentele necesare și să verifice valabilitatea actelor de călătorie înainte de plecare.