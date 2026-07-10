Vacanța poate fi anulată la graniță. Documentul fără de care un copil nu poate ieși din România. Anunțul Poliției de Frontieră
SURSA FOTO: Deamstime
Poliția de Frontieră le reamintește părinților că plecarea în vacanță cu un copil presupune respectarea unor reguli clare privind documentele de călătorie. În anumite situații, lipsa unei declarații notariale poate împiedica ieșirea minorului din țară, chiar dacă destinația este într-un stat din spațiul Schengen.
În plin sezon al concediilor, când tot mai multe familii aleg să călătorească în afara României împreună cu copiii, Poliția de Frontieră atrage atenția că regulile privind ieșirea din țară a minorilor rămân în vigoare indiferent de destinație. Fie că este vorba despre un stat membru Schengen sau despre o țară din afara spațiului european, părinții trebuie să se asigure că au toate documentele necesare înainte de plecare.
Autoritățile subliniază că verificarea actelor înainte de plecare poate evita situațiile neplăcute din punctele de trecere a frontierei și întârzierile care pot compromite începutul vacanței.
Certificatul de naștere nu este document de călătorie
Poliția de Frontieră reamintește că fiecare minor trebuie să dețină un document de călătorie valabil pentru a putea părăsi România.
Potrivit autorităților, minorii pot călători numai în baza unui pașaport valabil sau a unui act de identitate acceptat de statul în care urmează să intre.
De asemenea, instituția atrage atenția asupra unei greșeli frecvente făcute de unii părinți.
„Pentru efectuarea călătoriei, minorii trebuie să dețină un document de călătorie valabil – pașaport sau un act de identitate acceptat în țara de destinație. Certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie și nu poate fi utilizat pentru trecerea frontierei.”
Când este obligatorie declarația notarială
Una dintre cele mai importante reguli privește situația în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți.
În acest caz, legislația prevede, în cele mai multe situații, prezentarea unei declarații autentificate la notar din partea părintelui care nu însoțește copilul.
„În situațiile în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară, de regulă, declarația de acord a celuilalt părinte, autentificată de notar. Documentul poate avea o valabilitate de până la trei ani și trebuie prezentat în original polițistului de frontieră. O copie sau o fotografie a declarației nu înlocuiește documentul original.”
Așadar, simpla fotografie a documentului pe telefon sau o copie xerox nu sunt suficiente în momentul controlului la frontieră.
Situațiile în care declarația nu mai este necesară
Există însă și cazuri în care părintele care însoțește copilul nu mai are nevoie de acordul celuilalt.
Potrivit Poliției de Frontieră, excepțiile sunt prevăzute expres de legislație.
„Legislația prevede și situații în care declarația nu este necesară, precum exercitarea exclusivă a autorității părintești de către unul dintre părinți, decesul celuilalt părinte sau existența unei hotărâri judecătorești prin care acordul acestuia este suplinit.”
În astfel de situații, documentele care dovedesc existența excepției trebuie prezentate la controlul de frontieră.
Ce acte sunt necesare dacă minorul călătorește cu altă persoană
Reguli suplimentare se aplică atunci când copilul nu este însoțit de unul dintre părinți, ci de o altă persoană.
Poliția de Frontieră precizează că, pe lângă documentele de călătorie, este necesară și declarația autentificată a părinților sau a reprezentantului legal.
„În cazul în care minorul călătorește însoțit de o altă persoană decât părinții sau reprezentantul legal, pe lângă documentele de călătorie valabile și extrasul de cazier judiciar pentru însoțitor, este necesară și declarația autentificată a părinților sau a reprezentantului legal. Reamintim cu această ocazie faptul că nu mai este nevoie ca însoțitorul să aibă asupra sa, în format fizic, certificatul de cazier judiciar, polițiștii de frontieră având posibilitatea de a-l verifica electronic, la momentul controlului.”
Astfel, verificarea cazierului însoțitorului se face electronic, fără obligația prezentării documentului pe hârtie.
Minorii de peste 16 ani pot călători singuri în anumite condiții
Legislația stabilește și reguli speciale pentru adolescenții care au împlinit vârsta de 16 ani.
„Totodată, potrivit prevederilor legale în vigoare, minorii români care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători neînsoțiți în străinătate, cu acordul părinților exprimat prin declarație autentificată. Dacă aceștia au domiciliul sau reședința în statul de destinație, pot călători singuri fără a mai fi necesară această declarație.”
La final, Poliția de Frontieră recomandă părinților să verifice din timp toate documentele necesare înainte de plecare.
„Poliția de Frontieră Română recomandă părinților și reprezentanților legali să verifice din timp valabilitatea documentelor de călătorie și, atunci când este cazul, să se asigure că dețin toate documentele prevăzute de lege. O călătorie începe cu documentele pregătite corespunzător.”
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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