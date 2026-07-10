Vacanța poate fi anulată la graniță. Documentul fără de care un copil nu poate ieși din România. Anunțul Poliției de Frontieră

Poliția de Frontieră le reamintește părinților că plecarea în vacanță cu un copil presupune respectarea unor reguli clare privind documentele de călătorie. În anumite situații, lipsa unei declarații notariale poate împiedica ieșirea minorului din țară, chiar dacă destinația este într-un stat din spațiul Schengen.

În plin sezon al concediilor, când tot mai multe familii aleg să călătorească în afara României împreună cu copiii, Poliția de Frontieră atrage atenția că regulile privind ieșirea din țară a minorilor rămân în vigoare indiferent de destinație. Fie că este vorba despre un stat membru Schengen sau despre o țară din afara spațiului european, părinții trebuie să se asigure că au toate documentele necesare înainte de plecare.

Autoritățile subliniază că verificarea actelor înainte de plecare poate evita situațiile neplăcute din punctele de trecere a frontierei și întârzierile care pot compromite începutul vacanței.

Poliția de Frontieră reamintește că fiecare minor trebuie să dețină un document de călătorie valabil pentru a putea părăsi România.

Potrivit autorităților, minorii pot călători numai în baza unui pașaport valabil sau a unui act de identitate acceptat de statul în care urmează să intre.

De asemenea, instituția atrage atenția asupra unei greșeli frecvente făcute de unii părinți.

„Pentru efectuarea călătoriei, minorii trebuie să dețină un document de călătorie valabil – pașaport sau un act de identitate acceptat în țara de destinație. Certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie și nu poate fi utilizat pentru trecerea frontierei.”

Una dintre cele mai importante reguli privește situația în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți.

În acest caz, legislația prevede, în cele mai multe situații, prezentarea unei declarații autentificate la notar din partea părintelui care nu însoțește copilul.

„În situațiile în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară, de regulă, declarația de acord a celuilalt părinte, autentificată de notar. Documentul poate avea o valabilitate de până la trei ani și trebuie prezentat în original polițistului de frontieră. O copie sau o fotografie a declarației nu înlocuiește documentul original.”

Așadar, simpla fotografie a documentului pe telefon sau o copie xerox nu sunt suficiente în momentul controlului la frontieră.

Există însă și cazuri în care părintele care însoțește copilul nu mai are nevoie de acordul celuilalt.

Potrivit Poliției de Frontieră, excepțiile sunt prevăzute expres de legislație.

„Legislația prevede și situații în care declarația nu este necesară, precum exercitarea exclusivă a autorității părintești de către unul dintre părinți, decesul celuilalt părinte sau existența unei hotărâri judecătorești prin care acordul acestuia este suplinit.”

În astfel de situații, documentele care dovedesc existența excepției trebuie prezentate la controlul de frontieră.

Reguli suplimentare se aplică atunci când copilul nu este însoțit de unul dintre părinți, ci de o altă persoană.

Poliția de Frontieră precizează că, pe lângă documentele de călătorie, este necesară și declarația autentificată a părinților sau a reprezentantului legal.

„În cazul în care minorul călătorește însoțit de o altă persoană decât părinții sau reprezentantul legal, pe lângă documentele de călătorie valabile și extrasul de cazier judiciar pentru însoțitor, este necesară și declarația autentificată a părinților sau a reprezentantului legal. Reamintim cu această ocazie faptul că nu mai este nevoie ca însoțitorul să aibă asupra sa, în format fizic, certificatul de cazier judiciar, polițiștii de frontieră având posibilitatea de a-l verifica electronic, la momentul controlului.”

Astfel, verificarea cazierului însoțitorului se face electronic, fără obligația prezentării documentului pe hârtie.

Legislația stabilește și reguli speciale pentru adolescenții care au împlinit vârsta de 16 ani.

„Totodată, potrivit prevederilor legale în vigoare, minorii români care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători neînsoțiți în străinătate, cu acordul părinților exprimat prin declarație autentificată. Dacă aceștia au domiciliul sau reședința în statul de destinație, pot călători singuri fără a mai fi necesară această declarație.”

La final, Poliția de Frontieră recomandă părinților să verifice din timp toate documentele necesare înainte de plecare.